Несмотря на милое личико...

Заведующая стационарным наркологическим отделением №2 ГУЗ "Наркологический диспансер № 1" рассказала о влиянии алкоголя на женский организм

Женский организм реагирует на алкоголь совсем не так, как мужской. Масса тела женщины обычно ниже, чем у мужчины. А значит и доза алкоголя, достаточная для отравления женского организма, значительно ниже мужской.

Все процессы в женском организме подчинены гормональному циклу, на который алкоголь тоже влияет. В больших дозах он оказывает токсическое действие на надпочечники, которые начинают производить мужские гормоны. Если алкоголь поступает в организм очень часто, мужские половые гормоны постепенно накапливаются в крови и изменяют облик, придавая ему мужеподобные черты. У пьющих женщин меняется тембр голоса, который становится более низким и хриплым. По утрам лицо отекает, теряет форму и здоровый цвет.

Регулярная выпивка приводит к появлению на коже характерных признаков: на лице выступает сосудистая сеточка и нездоровая краснота. Похмельное обезвоживание приводит к появлению темных кругов под глазами, а нарушение работы печени — к пожелтевшей коже.

Кроме того, под действием мужских гормонов перераспределяется и жировая прослойка на теле: вместо того, чтобы подчеркивать женственные изгибы, жир откладывается по мужскому типу — в области талии. Через несколько лет постоянного пристрастия к алкоголю у женщины появляется настоящий «пивной живот». Кроме того, алкоголь нарушает всасывание питательных веществ и витаминов из пищи, и как следствие, появляются признаки авитаминоза — тусклые и ломкие волосы, обломанные ногти, постоянная усталость.

Вред алкоголя для женщин заключается, в том числе, и в опасности для будущих детей. Постоянное злоупотребление алкоголем нередко приводит к бесплодию. Спиртное вызывает жировое перерождение ткани яичников и проблемы с овуляцией. Даже если яйцеклетке удалось начать свой путь, ее генетическая информация может оказаться уже поврежденной токсическим действием алкоголя. Кроме того, алкоголь изменяет эндометрий (внутренний слой стенки матки), что не позволяет нормально развиваться эмбриону и может привести к выкидышу.

Наиболее сильное действие на плод алкоголь оказывает в первые три месяца беременности. Ведь именно в это время происходит формирование основных органов и тканей плода, и спиртное, попавшее в организм матери, может вызвать появление у ребенка пороков развития. У них даже есть свое название: алкогольный синдром плода. Главная особенность этого заболевания — отставание в психическом и физическом развитии, нарушение работы сердца, нервной системы. Если проблем первого триместра беременности пьющей матери удалось избежать, то употребление алкоголя в следующие месяцы беременности запросто приводит к преждевременному рождению малыша, дефициту веса новорожденного или даже его смерти.

Злоупотребление алкоголем в зрелом возрасте приводит к тому, что климакс у постоянно пьющих женщин, наступает на 10–15 лет раньше, чем у тех, кто алкоголя избегает.

Наркологический диспансер оказывает медицинскую помощь на высоком уровне, соблюдая все необходимые этапы лечения наркологической и алкогольной зависимости.

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