Тульские школьники продолжат учиться дистанционно до 12 апреля

Тульские школьники продолжат учиться дистанционно и по окончании весенних каникул. Срок пребывания дома для учащихся продлили до 12 апреля.

То же касается работы колледжей и учреждений дополнительного образования.

Учреждениям рекомендовано отменить все массовые мероприятия и воздержаться от выездов организованных групп детей за пределы региона, в том числе во время весенних каникул.

Детские сады региона продолжают работать в штатном режиме. В них усилены санитарно-эпидемиологические мероприятия, проводятся «утренние фильтры». Вместе с тем при наличии возможности родители могут принять решение не водить детей в детские сады.