2020-03-18T12:44:59+03:00
Здоровье

Вернуть молодость за 1 сеанс - можно!

О революционный методе омоложения, безопасной и результативной подтяжки кожи ультразвуковом SMAS лифтинг рассказывает врач дерматолог, косметолог Клиники эстетической медицины Елена Черных
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Вернуть молодость за 1 сеанс - можно!Вернуть молодость за 1 сеанс - можно!
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Эту омолаживающую методику сразу же назвали одной из самых действенных альтернатив хирургической подтяжке лица.

Процедура воздействует на поверхностную мышечно-апоневротическую систему ( SMAS), обновляя ее на клеточном уровне и устраняя выраженные признаки старения и увядания. После процедуры в глубоких слоях дермы запускаются механизмы регенерации, начинается активная выработка коллагена, эластина и соединительной ткани. Процедуры проводятся с помощью аппарата DOUBLO, который способен решить целый ряд проблем — вернуть лицу молодость, восстановить контуры лица и тела, избавиться от нежелательных жировых отложений.

Кому рекомендована процедура?

Методика успешно проводится как для женщин, так и для мужчин. Что касается возраста, то лучше всего СМАС-лифтинг подходит для пациентов старше 35-40 лет – именно тогда старение вступает в активную фазу:

Преждевременное старение кожи, поверхностные и глубокие морщины, нечеткий овал лица, потеря упругости кожных покровов, опущение уголков бровей и губ, гравитационный птоз тканей, появление второго подбородка, излишняя отечность, локальные жировые отложения на теле, дряблость кожи после резкого похудения.

- Какие основные преимущества у процедуры?

Данная методика проводится в любое время года и без анестезии. После проведения процедуры нет ярко выраженного реабилитационного периода, поэтому ее можно делать совершенно свободно даже в обычный рабочий день. На лице нет никаких покраснений или гематом, соответственно, человек остается социально активным. Отмечено, что первый эффект проявляется уже через считанные минуты после сеанса. Результат нарастает в течение полугода и сохраняется на срок до 2-3 лет.

— Какая продолжительность процедуры?

— Продолжительность самой процедуры занимает в среднем 30-40 минут, плюс непосредственно время на консультацию врача.

— И все же реабилитация, хоть и небольшая, должна быть?

— Реабилитация в себя включает гиперемию в очень легкой форме, которая связана только с тем, что есть контакт насадки с кожей лица. Еще допустима небольшая отечность, но она практически незаметна и проходит в течение двух трех дней. После процедуры сразу можно наносить макияж, используя любые виды косметики. Не рекомендуется в этот период все разогревающие процедуры.

— А какие есть противопоказания?

— Их немного. Перед процедурой проводится очень подробная консультация, на которой врач определяет, показан или нет SMAS лифтинг пациенту. В отличие от операционного метода, состояние кожи при таком лифтинге ультразвуком улучшается естественным способом, выравнивается цвет лица, а овал лица возвращается к первоначальной форме. Сочетания SMAS-лифтинга с другими косметологическими процедурами сравним по визуализации с пластикой.

Революционный метод омоложения

Революционный метод омоложения

Противопоказания

Противопоказания

ИСТОЧНИК KP.RU

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