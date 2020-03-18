2020-03-18T12:00:30+03:00
Общество

29 том «Детской энциклопедии» – «Животные Красной книги» уже в продаже!

Коллекция состоит из 30 томов
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29 том «Детской энциклопедии» – «Животные Красной книги» уже в продаже!29 том «Детской энциклопедии» – «Животные Красной книги» уже в продаже!
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Эта книга – настоящий подарок для любознательных дошкольников, а также их родителей и воспитателей. Яркие иллюстрации и увлекательный рассказ о животных из Красной книги, развивающие задания и интересные факты по помогут вашему ребенку узнать много нового и подготовиться к школе.

Напомним, 28 августа в Туле вышла уникальная книжная коллекция «Детская энциклопедия». Эти книги – настоящий подарок для любознательных дошкольников и учеников начальной школы, а также их родителей.

Высокое качество полиграфии делает тома коллекции отличным подарком для будущих гениев. Каждый новый том будет поступать в продажу еженедельно по средам. Коллекция состоит из 30 томов.

Книги вы сможете приобрести в киосках «Пресса» в Туле по адресам:

Зареченский район:

1. ул. Октябрьская, 5 (на пересечении ул.Октябрьска/Епифанская)

2. пересечение ул. Комсомольская/М.Горького (ост. "Хопер")

3. ул. Пузакова, 3 4. ул. Октябрьская, 93 (около маг."Спутник")

5. ул. М. Горького, 33 (ост. "Трамвайное кольцо")

6. ул. Октябрьская 203 (ост. "Комсомольский парк")

7. ул. Пузакова, 2, ост. «Демидовская»

Привокзальный район:

1. ул. Ползунова, 7 (РТИ)

2. Красноармейский пр-т, 48 (около НИИ Репрографии)

3. п.Косая Гора, М.Горького, 13

4. Мясново, ул.Кабакова, 79 (около маг. "Прогресс")

5. пр-т Ленина, 104 (ост."Педуниверситет")

Пролетарский район:

1. ул.Металлургов, 80-а ( авт.ост. "К/т Искра")

2. ул.Марата, 26 (ост. "Плеханова")

3. ул.Кутузова, 13

4. ул.Вильямса, ост. "Нестерова"

5. ул. Вильямса, 30 (ост. "Областная больница")

6. ул.Майская, 5

7. ул. Ложевая, 133 (ост. "ул.Калинина")

Советский район:

1. ул.Коминтерна, 28 (ТЦ "Маргарита")

2. пр-т Ленина, 92 ( ост. "Автовокзал")

3. ул.Советская, 12 (ост. "Пл.Восстания")

4. Красноармейский пр-т, 21 5. ул. Лейтейзена, 3

6. ул. Советская, 2

7. ул.Вересаева, 6

Центральный район:

1. ул. Кауля, 13 (около маг."Хозтовары")

2. ул. Кауля, 45 (ост."Красный перекоп")

. пр-т Ленина, 129 (ост. "Вознесенского")

4. ул. Первомайская, 10

5. пр.Ленина, 67 (ост. «Первомайская»)

Павильон «Пресса»:

1. пр Ленина, 116

Внимание: тома «Детской энциклопедии» можно заказать по телефону 50-12-92

Без возрастных ограничений 0+

ИСТОЧНИК KP.RU

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