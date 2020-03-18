Сборник, сотканный из откровений

Гость Solncesvet, сайт Bookmix:

«Считаю, что выход сборника «Я верю» – очень своевременен. К сожалению, среди молодежи в последнее время наблюдаю культ какого-то воинствующего атеизма – «потешаться над верой» начинает входить в моду. И это меня очень печалит…. Мне кажется, только благодаря таким сборникам интерес к религиозной, духовной жизни еще окончательно не угас в нашем обществе – и продолжает волновать сердца пусть немногочисленной, но очень значимой для человечества в целом группы людей.

Ведь, если поразмыслить, то кто есть человек, лишенный веры? В бесконечно огромной и темной Вселенной он подобен ничтожному слепцу, тщетно ищущему ответ на важнейший вопрос бытия: в чем смысл жизни? Пожалуй, только вера дает ответ на него – и истории людей из сборника лишний раз подтверждают это. Сколько судеб, сколько заплутавших душ спасла вера в те моменты, когда, казалось бы, уже нет никакой надежды и сил продолжать жить! Я также не стала исключением… И тут даже не важно, какой религии ты придерживаешься. Библия ли, Коран или Тора – в каждой из этих книг содержится крупица божественной энергии, которая, подобно искре от костра, способна зажечь любую, даже самую темную и безысходную человеческую душу. Мне кажется, книга «Я верю» просто необходима к прочтению молодым людям – пусть не сразу, но со временем к ним придет понимание: невозможно обрести смысл жизни, ни во что не веря. Только вера дает стимул.

Помню, как в годы студенчества меня просто потрясли две книги Толстого – «В чем моя вера» и «Исповедь». Нигде больше я не встречала такого откровенного, честного текста, который чуть ли не искрился от электрического напряжения, от духовного надрыва, вызванного колоссальным желанием автора вложить в него все самое наболевшее, интимное, глубинное, что только есть у него в душе. И впечатления от сборника «Я верю» в чем-то оказались схожи с теми, которые я испытала много лет назад. Дополнительный интерес альманаху придает то, что написан он нашими соотечественниками-современниками – в некотором смысле это взгляд на текущую жизнь глазами нашего поколения через призму религиозного мироощущения. Думаю, книга заслуживает оценки 5».

Ирина Сметанина, «Лабиринт»:

«Я верю» – сборник, в который влюбляешься с первой страницы. Нечасто можно встретить книгу, сотканную из откровений сразу нескольких десятков человек. Сколько всего можно почерпнуть, сколькому можно научиться, скольким – вдохновиться… Из самых глубин своего мироощущения извлекают авторы сборника сокровенные мысли о жизни, о вере, о смысле существования – и делятся ими с читателем, как с близким другом. Ощущение, что ты не читаешь книгу, а разговариваешь по душам с милым собеседником, сидя в глубоком кресле за чашкой чая. Настолько уютно и тепло становится внутри от каждого рассказа. Побольше бы выходило таких книг!

Элеонора, My-Shop.ru:

«Замечательный сборник. Заставляет о многом задуматься. Тема веры мне очень близка и понятна – было интересно увидеть, как пришли к вере другие люди, какие обстоятельства их к этому сподвигли».

Евгений Спиридонов, «Лабиринт»:

«Энциклопедия духовной жизни наших современников» – так бы я назвал этот во многом замечательный сборник. Тут и традиционная религия, и эзотерика, и восточные духовные практики… Все мы разные, каждый человек верит во что-то свое – было очень интересно увидеть, как это устроено «у других». К сожалению, на тему религии люди не особо-то любят говорить – все-таки это из сферы «глубоко личного». Что делает данный сборник еще более ценным для пытливого читателя».