2020-03-18T11:37:11+03:00
Коронавирус Covid-19

В Туле из-за коронавируса дезинфицируют транспорт, а водители и кондукторы надели маски

[фото, видео]
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В Туле из-за коронавируса дезинфицируют транспорт.В Туле из-за коронавируса дезинфицируют транспорт.Фото: Алексей ФОКИН
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Общественный транспорт ежедневно проходит санитарную обработку. Сначала механическая мойка.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Затем в салоне протирают поручни, сиденья, руль, приборную панель.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

- С 13 февраля мы осуществляем обработку всех автобусов перед выездом на линию и после каждого совершенного рейса, - говорит заместитель директора по перевозкам и БДД ООО «Тульская ТК» Александр Васильчиков. - Идентичные работы проводятся на всех наших 12 площадках.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Масочный режим введен для водителей, кондукторов и диспетчеров.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Обработка транспорта в Туле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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