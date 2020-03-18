В Туле из-за коронавируса дезинфицируют транспорт, а водители и кондукторы надели маски
Общественный транспорт ежедневно проходит санитарную обработку. Сначала механическая мойка.
Фото: Алексей ФОКИН
Затем в салоне протирают поручни, сиденья, руль, приборную панель.
Фото: Алексей ФОКИН
- С 13 февраля мы осуществляем обработку всех автобусов перед выездом на линию и после каждого совершенного рейса, - говорит заместитель директора по перевозкам и БДД ООО «Тульская ТК» Александр Васильчиков. - Идентичные работы проводятся на всех наших 12 площадках.
Фото: Алексей ФОКИН
Масочный режим введен для водителей, кондукторов и диспетчеров.
Фото: Алексей ФОКИН
Обработка транспорта в Туле.
ИСТОЧНИК KP.RU