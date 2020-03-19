2020-03-19T16:58:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тульской области выявлены первые три случая заражения коронавирусом

Среди них есть ребенок
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В Тульской области выявлен первый случай заражения коронавирусом.В Тульской области выявлен первый случай заражения коронавирусом.Фото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области выявлены первые 3 случая заражения коронавирусом. Анализы на заболевание показали положительный результат.

Заболевшие люди отдыхали в Италии. Среди них есть ребенок. Их изолировали и поместили в больницу с соблюдением всех норм.

Отметим, что в Тульской области введен режим повышенной готовности в связи эпидобстановкой. До 12 апреля запрещено проведение массовых мероприятий численностью более 30 человек. Школы, колледжи и вузы переведены на дистанционную форму обучения. Приостановили прием посетителей и учреждения культуры региона.

Медицинские организации региона готовы к приему пациентов в случае заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это 3 больницы в Туле и Новомосковске. Штат медицинских сотрудников укомплектован, в учреждениях есть необходимое оборудование, созданы условия для диагностики и лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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