Красота без инъекций

Сегодня каждая представительница прекрасного пола понимает, что первые морщины – это только начало, более того, это самая настоящая мотивация. Ведь в распоряжении современной женщины есть все: тысячи рецептов красоты и против старения, оздоровительные методики, не только улучшающие здоровье, но и возвращающие молодость и красоту коже.

Ну и, конечно же, у нас есть современная косметология. В последние годы она достигла такого совершенства, что теперь морщины- это лишь временная и легко устранимая неприятность. И, вопреки бытующему среди женщин скептицизму, помолодеть сегодня можно «не ложась под нож» и совершенно безболезненно.

При этом многочисленные исследования, а также опыт миллионов женщин доказал, что современные методы омоложения и ухода за лицом абсолютно безопасны для здоровья. С чего стоит начать?

Стереть пигментацию и признаки старения

Фотодинамическая терапия Heleo4.

Эту методику клеточного детокса кожи разработали российские ученые. В ней объединены сразу две новинки — мощный аппарат фотодинамической терапии и специальный гель с активным веществом, вырабатываемым из водоросли спирулины. Фотосенсибилизатор находит клетки с повреждениями, а световое воздействие точечно разрушает их, стимулируя регенерацию здоровых клеток.

Многочисленные исследования, а также опыт миллионов женщин доказал, что современные методы омоложения и ухода за лицом абсолютно безопасны для здоровья.

Процедура подходит для омоложения кожи, борьбы с акне и ярко выраженными сосудами, пегментацией. Максимальный биостимулирующий эффект достигается за счет излучения специальной лампы в трех спектрах света. «Красный» дает anti-age эффект, «синий» лечит угревую сыпь, «жел-тый» оказывает комплексное воздействие при терапии купероза и розацеа. HELEO4™ – действует, как ластик. Кожа обновляется и очищается на клеточном уровне.

Преимущества

- Сверхновая формула молодости. Для клеточного омоложения HELEO4™ производится фотосенсибилизатор на основе биологически активных веществ, получаемых только из водоросли спирулины.

- На вес золота. Из 25 кг спирулины производится только 100 гр ценнейшего вещества – Хлорина е6. Впервые этот ингредиент так прост в применении, благодаря новейшей формуле революционного препарата. Гель наносится при дневном освещении, не требует длительной экспозиции и проникает в кожу без остатка.

- Сила света. Фотосенсибилизатор HELEO4™ действует эффективно при определенной длине волны светового излучения. Чтобы воздействие давало максимальный и контролируемый результат, специально под него создана лампа HELEO4™.

- Без реабилитационного периода. Процедура не вызывает отеков и воспалительных реакций.

- Очищение кожи. Особенно актуальна процедура для жителей городов, т.к. предотвращает преждевременное старение, вызванное воздействием свободных радикалов, и останавливает увядание кожи.

Для ярко выраженного стойкого эффекта в зависимости от состояния кожи рекомендуется курс из 6—10 процедур, которые необходимо проводить раз в 5—10 дней.

Фильтры для кожи в смартфоне вам больше не по-надобятся!

С этой задачей отлично справится Hydra Beauty.

Hydra beauty - новая концепция ухода за кожей! Теперь глубокое очищение кожи, интенсивное увлажнение, обновление иантивозрастной уход стали доступны в одной процедуре. Аппарат способен выполнить в одну процедуру:

-глубокую чистку лица -эффективный омолаживающий уход -если необходим спец . уход для проблемной кожи -совершенно уникальный гидромеханический пилинг -массаж лица -безинъекционную "мезотерапию"

-алмазный пилинг (шлифовка кожи)

Также имеется возможность работать не только с лицом, но и с телом!

Принцип действия и возможности технологии Hydra Beauty

Это уникальная комфортная и безболезненная процедура, которая совместила в себе сразу три взаимодополняющие технологии: механическую эксфолиацию с одновременным применением мультифункциональных сывороток, в сочетании с вакуумом. Даже обладатели тонкой и чувствительной кожи могут сразу выходить в свет. Кожа выглядит гладкой, сияющей и подтянутой.

Основным отличием новой технологии является то, что при проведении эксфолиации используются специальные запатентованные насадки. Процедура проводиться в несколько этапов:

ПЕРВЫЙ ЭТАП – алмазная шлифовка кожи. Индивидуальная насадка бережно очистит кожу от ороговевших чешуек.

ВТОРОЙ ЭТАП - процедура глубокого очищения кожи. Новая насадка, устранит черные точки и наполнит кожу сывороткой с антибактериальным и противовоспалительным эффектом.

ТРЕТИЙ ЭТАП - это увлажнение и обогащение кожи. Новая насадка и новая сыворотка.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП - электропорация. Это введение мезотерапевтических, специально подобранных препаратов в глубокие слои кожи без боли и повреждения кожи.

И, в завершении процедуры, специалист обязательно нанесет на кожу солнцезащитное средство, поскольку даже бережное отшелушивание делает кожу чувствительной к солнечным лучам.

РЕЗУЛЬТАТ ВИДЕН СРАЗУ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ!

Показания:

возрастные изменения, загрязненная кожа, широкие поры, проблемная кожа (акне, постакне), гиперпигментация,неровный рельеф, уход за областью рук (омоложение, проблемные локти),подготовка или восстановление после неудачного загара,уход за областью спины,стрии, вросшие волосы, не глубокие и глубокие морщины, гиперпигментация, жирная и угревая кожа

Преимущества:

- физиологичный и безопасный метод - одновременно решает несколько эстетических задач -подходит для всех типов кожи, включая чувствительную -подходит как возрастным, так и молодым клиентам -процедуры можно и нужно проходить в любое время года

-выраженный видимый результат после одной процедуры -реабилитация после процедуры полностью отсутствует

Рекомендуемый курс 5 -10 процедур, один раз в 7-10 дней.

Поддерживающие процедуры 1 раз в месяц, 2-3 курса в год.