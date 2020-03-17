В Тульской области на коронавирус обследовали 268 человек

В Тульской области в лабораторных условиях на коронавирус обследовали 268 человек. По состоянию на 17 марта в регионе нет подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции.

Под наблюдением медиков находится 259 человек. Все они прибыли из стран, в которых зарегистрированы заболевшие новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, в Тульской области объявлен режим повышенной готовности в связи с эпидобстановкой. До 12 апреля введен запрет на культурные, спортивные и другие массовые мероприятия численностью более 1 тысячи человек. Школы, колледжи и вузы перевели на дистанционную форму обучения.