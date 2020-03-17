2020-03-17T17:28:03+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тульской области на коронавирус обследовали 268 человек

В регионе нет подтвержденных случаев
Поделиться:
В Тульской области на коронавирус обследовали 268 человек.В Тульской области на коронавирус обследовали 268 человек.Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В Тульской области в лабораторных условиях на коронавирус обследовали 268 человек. По состоянию на 17 марта в регионе нет подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции.

Под наблюдением медиков находится 259 человек. Все они прибыли из стран, в которых зарегистрированы заболевшие новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, в Тульской области объявлен режим повышенной готовности в связи с эпидобстановкой. До 12 апреля введен запрет на культурные, спортивные и другие массовые мероприятия численностью более 1 тысячи человек. Школы, колледжи и вузы перевели на дистанционную форму обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Грядет ли в Туле продуктовый кризис?
Объявление о повышенных мерах безопасности в регионе в условиях угрозы распространения кокронавируса, похоже, все-таки сработало. Туляки сегодня, 17 марта, после обеда бросились массово скупать традиционные продуктовые «наборы выживания»
Новости 24
В Тульской области убрали несанкционированную свалку только после вмешательства прокуратуры
В соседнем с Тульской областью регионе зарегистрирован первый заболевший коронавирусом
Тульские музеи отменяют массовые мероприятия
В Тульской области угарным газом отравился четырехлетний ребенок
По Туле ходят фейковые сообщения о воздушной дезинфекции
Матч тульского «Арсенала» с московским «Спартаком» отменяется
18 марта в южной части Тулы будет пониженное давление воды
18 марта в южной части Тулы будет пониженное давление воды
В Тульской области сотрудник УФСИН пойдет под суд за доставку мобильников осужденным
В Тульской области нашли тело мужчины в лесопосадке
Тулячка умыкнула чужой мобильник из раздевалки фитнес-клуба
В Туле задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре города
В Тульской области закроют Дом Толстого
В Богородицке ликвидируют свалку люминесцентных ламп
В Центральном парке Тулы восстановят неработающие аттракционы
Диспансеризация по-тульски: врачи проведут выездные медосмотры на 60 предприятиях региона
В Тульской области водители без прав устроили ДТП
Павшинский мост в Туле начали ремонтировать
В Тульской области женщина угодила под колеса «ВАЗ 2107»
Туляки из-за коронавируса раскупили антибактериальные гели
Баскетболистки тульского «Арсенала» пока на третьем месте
Дублеры тульского «Арсенала» из «Химика-Арсенал» победили «Астану-Жас»
Тулячка оплатила долги по 56 штрафам ГИБДД под угрозой срыва поездки за рубеж