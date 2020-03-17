2020-03-17T16:34:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Тульский профессиональный спорт впал в стагнацию из-за эпидемии коронавируса

Вплоть до 10 апреля отменены регулярные матчи первенств по различным видам командного спорта
Игорь КОПЫТОВ
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Тульский профессиональный спорт впал в стагнацию из-за эпидемии коронавирусаТульский профессиональный спорт впал в стагнацию из-за эпидемии коронавирусаФото: соцсети
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Так, встреча футбольного «Арсенала» со «Спартаком», которая должна была состояться на поле оружейников 21 марта, отменена в соответствии с решением, принятым сегодня правлением Российской премьер-лиги. -

Основным приоритетом Российской премьер-лиги всегда являлись здоровье и безопасность болельщиков. Данное решение является необходимой мерой, которая позволит преодолеть временные сложности. Мы надеемся на понимание и серьезное отношение со стороны болельщиков и клубов в борьбе с распространением COVID-19. Мы все должны объединиться и быть максимально ответственными в сложившейся ситуации, – озвучили редакции в ФК «Арсенал» слова президента РПЛ Сергея Прядкина.

Отменены и ближайшие четыре игры тульского баскетбольного клуба «Арсенал». Еще утром предполагалось, что встречи второго дивизиона Суперлиги с «Иркутом», запланированные на 17-18 марта все-таки состоятся, хотя и без присутствия зрителей на трибунах, но уже в полдень тульский клуб на своей официальной странице в соцсетях разместил информацию о том, что в соответствии с распоряжением Российской федерации баскетбола все соревнования будут приостановлены на три недели — с 20 марта по 10 апреля — всвязи с чем и игры с иркутянами и следующие за ними выездные с «Тамбовом», назначенные на 28-29 марта, тоже будут перенесены.

В шаге от финала сезона «подвисли» и баскетболистки тульского «Арсенала». Сейчас они оказались на третьем месте зоны ЦФО первой лиги с 6 победами в 12 матчах. Окончательное место тулячек должны было определиться после финишных матчей между «ОрелГУ» и ивановской «Энергией-ЦФО». Но с учетом запрета на проведение игр со стороны РФБ, произойдет это никак не раньше середины апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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