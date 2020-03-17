Грядет ли в Туле продуктовый кризис?

Впрочем, ажиотаж стартовал еще накануне вечером — первыми, как всегда, в бой бросились пенсионерки, сметая с полок супермаркетов гречку, сахар и соль. Пожалуй, в этот традиционный еще с послевоенных лет список в наше время не попали только спички. Пока на них ажиотажа не наблюдается. Возможно, народ наконец-то массово обзавелся электроплитами или газовыми плитами с авторозжигом.

С другой стороны не совсем понятен ажиотаж на сахар. Память из постперестроечных 90-х? Не исключено.

То ли дело макароны! Однако, пока полки с макаронными изделиями не пустеют. «Проплешины» на полках в основном стали появляться в отделах с консервами — тушенкой, рыбными — и... с туалетной бумагой.

С другой стороны, представители крупных ритейлеров утверждают, что никакого дефицита продуктов нет. Склады полны. Другое дело, что фуры с новой поставкой товара не успевают приходить с распределительных центров до того, как туляки тайфуном не сметут все с полок магазинов. Исходя из такой массовой паники, сейчас количество объема поставок в сутки превышает свои нормы. Кроме того, уже на местах продавцы отстают по темпам выкладки товаров на полки в торговом зале.

Кроме того, особенно хорошим спросом пользуются товары низкой ценовой категории, а более дорогие экземпляры остаются на стеллажах даже, порою, и не тронутые. То есть не похоже, чтобы туляки массово впали в панику — присутствует вполне взвешенный и трезвый подход.

Как заверили редакцию представители ритейлеров, товаров хватит на всех. То, чего не останется на полках к вечеру, фуры привезут уже раним утром, и полки снова наполнятся содержимым в должном количестве. Впрочем, в некоторых магазинах, похоже смирились даже с невозможностью аккуратной раскладки товара — выставляя его в торговом зале прямо в упаковках, по подобию акционных товаров. И в том видится рациональное зерно — народ скупает ту же гречку сразу по 10 килограммов, а то и больше.

Чем обернется ситуация, если затянется еще на несколько дней? Прогнозы — разные. Первый, и совершенно очевидный: ритейлеры, да и мелкие магазинчики первичной доступности получат вначале резкий скачок продаж и прибыли, который неизбежно финиширует резкой «просадкой» покупательской способности населения. Чтобы скомпенсировать последующие потери, торговые сети скорее всего отреагируют ростом цен на ряд товаров.

Второй — выгодный для сельхозпроизводителей — похоже, тульские сетевики, наконец-то сбагрят завалявшийся вследствие неправильных торгово-закупочный действий по зиме сахар. Это, в свою очередь, избавит представителей аграрного сектора Тульской области от актуального вопроса: сеять или не сеять в ближайшее время свеклу. И, наконец, цепочка следствия дотянется до временно закрытых в регионе двух сахароперерабатывающих заводов, запустив по лету вновь производство.

Третий — достаточно маловероятный в свете заверений ритейлеров — спрос все-таки превысит предложение, и запаса продуктов на складах не хватит. В этом случае все, очевидно, выльется в очередную волну подорожания не только продуктов питания из «набора выживания», но и на достаточно широкий спектр других товаров. Как говорится, под сурдинку. В общем, ни одна покупательская истерия никогда не приводила к абсолютно положительным результатам — ни для породившим ее, ни для пострадавших от нее.