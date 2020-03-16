Сергей Ющенко: Количество карт Сбербанка в Тульском регионе превысило 1,5 млн

В настоящее время Сбербанк - одна из основ российской экономики, треть ее банковской системы. Банк дает работу и источник дохода каждой 150-й российской семье. Тульское отделение банка успешно реализует стратегические принципы Сбербанка - технологическое лидерство и создание экосистем, клиентоцентричность, эффективные сотрудники и команда.

Об итогах

В начале мероприятия управляющий Тульским отделением ПАО «Сбербанк» Сергей Ющенко подвел итоги работы за 2019 год. Они реально впечатляют!

Общий объем кредитных средств населению составил 61,7 миллиардов рублей. Во всех основных сегментах – потребительский кредит, жилищный кредит, кредитные карты – наблюдается существенный прирост по сравнению с 2018 годом.

Еще один приоритет кредитной политики Тульского отделения Сбербанка - финансирование промышленности, инвестиционных и строительных проектов, стимулирование развития малого бизнеса региона, расширение тульского рынка жилищных кредитов, развитие деятельности сельхозпроизводителей.

Фото: Алексей ФОКИН

Кредитный портфель юридических лиц составляет 111,2 млрд рублей - прирост относительно 2018 года - 3,6%. Количество клиентов - юридических лиц - составляет 22,5 тысяч. Прирост по сравнению с 2018 годом - более 20%. Малому и среднему бизнесу в 2019 году выдано 1 367 кредитов на сумму 2,9 млрд. рублей. Таким образом, прирост кредитного портфеля в этом сегменте по отношению к предыдущему году составил 500 млн рублей.

Что касается привлеченных средств физлиц, то данный объем к концу минувшего года составил 101,7 млрд рублей и вырос на 4% по сравнению с 2018 годом.

- Количество действующих карт банка в регионе - 1,7 млн штук, из них 1,5 млн дебетовых. Практически у каждого жителя Тульской области есть карта Сбербанка, - отметил Сергей Ющенко.

Для бизнеса

- Сергей Васильевич, какие еще услуги и продукты, помимо кредитования, предлагает Сбербанк для тульских бизнесменов?

- Отмечу, что с нашим отделением работают более 22.5 тысяч компаний и предпринимателей. В 2019 году прирост новых клиентов превысил 5 330, что на 14% больше, чем в 2018-м.

Что касается крупного и среднего бизнеса, то и здесь Сбербанк старается быть в тренде и предложить новые технологичные продукты. Данный сегмент - один из важнейших для банка. Это предприятия, которые во многом обеспечивают доход и занятость населения.

Новый продукт - кредит «К7М», банк после получения заявки принимает решение в течение 7 минут. На сегодня по процессу «К7М» заключено 17 договоров на 3 млрд рублей. Такими условиями могут воспользоваться крупные надежные клиенты.

Активно предлагаются электронные банковские гарантии возмещения НДС, акцизов. Возвращение средств в оборот осуществляется в 10 раз быстрее (в течение 7 дней). В 2019 году выдано 11 электронных банковских гарантий.

У малого бизнеса популярен продукт – кредитная бизнес-карта. Подав онлайн-заявку в системе Сбербанк Бизнес Онлайн, клиент может получить данную карту с лимитом до 1 млн. руб. по упрощенной системе без залога.

Фото: Алексей ФОКИН

Все более востребованной услугой становится регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета (РБиДОС). Раньше, чтобы начать свой бизнес, необходимо было стоять в очередях, платить госпошлину, очно посещать ФНС и банк. Теперь все эти действия можно сделать онлайн, из дома. Регистрация бизнеса и открытие счета осуществляется через портал «Деловая среда» бесплатно – без уплаты госпошлины. В 2019 году процедуру бесплатной регистрации бизнеса в Тульской области прошли 256 клиентов.

Увеличено количество точек по обслуживанию юридических лиц – теперь услуги осуществляются в Туле и в 16 городах Тульской области. Клиентам доступно 60 типов операций – операции по счету, Сбербанк Бизнес Онлайн, бизнес-карты, внешнеэкономическая деятельность и др. В 2019 году было открыто 998 счетов в новых точках.

Меняться к лучшему

- Сергей Васильевич, в сегодняшнем Сбербанке уже ничего не напоминает о сберкассах, функции которых он выполнял многие десятилетия…

- Скажу больше: Сбербанк уже мало похож даже на самого себя, которым он был, скажем, десять лет назад! Более 70% платежей сегодня проходят онлайн. Доля Сбербанка на рынке платежей ЖКХ в Тульской области составляет более 76%, более 65% квитанций оплачиваются путем считывания QR-кода: быстро и без ошибок.

Важнейшей задачей для нас является создание всеобъемлющей инфраструктуры для возможности безналичных расчетов населения. В целом торговый оборот в розничных магазинах через терминалы Сбербанка за прошлый год составил более 91 млрд рублей. Сбербанк обслуживает здесь 77% рынка.

В 2019 году при участии Тульского отделения Сбербанка, совместно с правительством Тульской области, ОЕИРЦ, ООО «Тульской транспортной компанией» и МКП «Тулгорэлектротранс» запущен транспортный проект, который позволяет жителям оплачивать проезд в муниципальном общественном транспорте банковской картой с функцией бесконтактной оплаты, смартфона, «умных» часов или других устройств, поддерживающих NFC-технологию оплаты. В муниципальном транспорте оборудовано валидаторами 700 бортов. С начала проекта осуществлено более 5 млн транзакций.

Также в 2019 году реализован значимый для региона проект – «Агентская сеть». Его суть в предоставлении возможности держателям банковской карты снять денежные средства в кассе магазина-партнера банка. Проект напрямую повышает доступность банковских услуг в удаленных населенных пунктах.

На сегодня проект реализован в 42 магазинах-малых населенных пунктов области - в п. Молодежный, с. Алешня, с. Федоровка, п. Стрелецкий и др. В 9 из них есть возможность приема платежей за ЖКХ на кассе магазина.

Больше, чем банк

- Сбербанк уверенно переходит границы предоставления только финансовых услуг…

- Действительно так! Мы уже больше, чем банк - это живая экосистема, предлагающая клиентам не только финансовые продукты, но и целый спектр возможностей. Платформа для работы с недвижимостью Domclick, медицинский сервис DocDoc, онлайн-кинотеатр Okko, маркетплейс Беру, мобильная связь СберМобайл, такси City Mobil, доставка еды Delivery Club, Сберлогистика (доставка грузов), консалтинговые платформы, аналитика больших данных, аутсорсинг бизнес-процессов: эти и другие сервисы активно входят в нашу жизнь. Будем продолжать их развитие.

Способность к переменам и движению вперед - признак отличной «спортивной формы», в которой находится сегодня Сбербанк. Компания держит руку на пульсе финансовых и технологических перемен. Сбербанк не только шагает в ногу с современными тенденциями рынка, но и опережает их, уверенно ориентируясь в стремительно меняющихся технологиях и предпочтениях клиентов.

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