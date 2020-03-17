Туляки опустошают прилавки магазинов, но дефицита товаров нет

В последние дни соцсети пестрят фотографиями пустых полок магазинов. Туляки закупают впрок товары длительного хранения и предметы первой необходимости. Пользуются популярностью макароны, крупы, консервы, средства гигиены.

По словам представителя одного из тульских гипермаркетов, объемы поставок в сутки сейчас превышают свои нормы. А это значит, что товаров точно хватит на всех. То, чего не нашли на полках туляки вечером, фуры привезут уже раним утром и полки снова наполнятся содержимым в должном объеме.

То, что дефицита нет подтверждают и в комитете Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку. В торговые сети регулярно осуществляются поставки. Ситуацию мониторят как сами сети, так и контролирующие органы.

- В настоящее время ситуация стабильная. Дефицита продовольственных товаров, включая рыбные и мясные консервы, говядину, молоко, яйца, сахар и соль, свинину, курицу, подсолнечное и сливочное масло, рис, гречку, картофель, пшено, капусту, морковь, детские смеси, не наблюдается, - сообщили в комитете Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку. - Торговые сети имеют необходимый товарный запас. Новый товар на полки поступает своевременно