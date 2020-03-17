Тульские предприятия включились в борьбу с коронавирусом

В Тульской объявлен режим повышенной готовности в связи с эпидобстановкой. В регионе до 12 апреля введен запрет на массовые мероприятия численностью более 1 тысячи человек. Школы, колледжи и вузы перевели на дистанционную форму обучения.

Фото: Алексей ФОКИН

Тульские предприятия также принимают меры по профилактике коронавирусной инфекции. На одном из них организовали утренний фильтр.

Фото: Алексей ФОКИН

Специалисты контролируют температуру прибывающих на рабочие места сотрудников. Кроме того, закупили специальные средства для обработки поверхностей и кожных покровов.

Фото: Алексей ФОКИН

Еще на одном предприятии регулярно проводится дезинфекция всех служебных помещений. В здравпункте готовы обследовать сотрудников, обратившихся с признаками ОРЗ или ОРВИ, на коронавирусную инфекцию и при необходимости организовать их дальнейшее лечение в медучреждениях.

Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудникам предприятия, отправляющимся в отпуск, рекомендовали не посещать страны, где выявлены массовые случаи заболевания коронавирусом.

Фото: Алексей ФОКИН

Прежде чем отправлять в зарубежные служебные командировки в обязательном порядке на предприятии изучают вопрос о целесообразности посещения стран с высоким уровнем коронавирусной опасности. При нахождении в служебных командировках сотрудникам предписано в обязательном порядке выполнять все рекомендации по профилактике заболеваний.