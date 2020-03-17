Режим повышенной готовности: в Тульской области до 12 апреля запрещены массовые мероприятия

С 16 марта в Тульской области введен режим повышенной готовности. В связи с этим до 12 апреля в регионе введен запрет на проведение культурных, спортивных и других мероприятий, в которых предполагается участие более 1 000 человек. Это касается как закрытых помещений, так и открытых площадок.

Кроме того, руководителям организаций всех форм собственности, а также органам местного самоуправления просьба временно воздержаться от проведения мероприятий делового характера, а также от участия в выездных мероприятиях, проходящих за пределами региона.