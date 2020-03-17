2020-03-17T11:27:04+03:00
Общество

Режим повышенной готовности: в Тульской области до 12 апреля запрещены массовые мероприятия

К участию в мероприятиях допускается не более тысячи человек
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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С 16 марта в Тульской области введен режим повышенной готовности. В связи с этим до 12 апреля в регионе введен запрет на проведение культурных, спортивных и других мероприятий, в которых предполагается участие более 1 000 человек. Это касается как закрытых помещений, так и открытых площадок.

Кроме того, руководителям организаций всех форм собственности, а также органам местного самоуправления просьба временно воздержаться от проведения мероприятий делового характера, а также от участия в выездных мероприятиях, проходящих за пределами региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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