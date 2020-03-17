Нужно ли менять пломбы в зубах

Установленная на зуб пломба восстанавливает его целостность, дает возможность предотвратить разрушение при кариозном процессе, обеспечивает выполнение им своих функций в полной мере. Современные пломбировочные составы обладают такими качествами, как: надежность, адгезивность, устойчивость к истиранию и так далее. Однако со временем даже они требуют замены. Как часто надо менять пломбы в зубах, и для чего это делать – об этом далее.

Нужна ли перепломбировка, если ничего не беспокоит

Многие пациенты удивляются, когда стоматолог рекомендует заменить старую пломбу на новую, ведь боли и других неприятных симптомов у них нет. Однако замену производят не только при выраженном воспалительном процессе, но и в профилактических целях, а также для улучшения эстетики зубных рядов.

Как и любой другой материал, пломбировочная масса подвержена постепенному изнашиванию, деформации, разрушению. Гигиенический уход, микроорганизмы полости рта, рН слюны, механическое, химическое и температурное воздействие пищи со временем провоцируют возникновение в пломбе микроскопических трещин.

Образовавшиеся поры служат местом размножения микробов и развития стоматологических заболеваний. Полезно знать! После отбеливания зубов (особенно при отбеливании на 8-15 тонов) тоже нужно будет заняться сменой старых пломб, потому что они выглядят темнее, чем новая улыбка.

Как долго может стоять пломба

Срок службы пломбы определяется несколькими факторами, основными из которых являются следующие:

правильность установки и размер, особенности материала, из которого она изготовлена, состояние опорного зуба, толщины его стенок, особенности гигиенического ухода: жесткость щетки, абразивность паст и прочее, наличие или отсутствие некоторых привычек: например, большое потребление орехов, семечек, открывание зубами пробок, преобладание в рационе твердой и/или жесткой пищи и так далее.

Как правило, минимальный срок эксплуатации составляет 3-5 лет, но некоторые материалы могут стоять 10 и более лет. На самом деле больше зависит от того, в каком состоянии спустя время находится сам пролеченный зуб.

Почему под пломбировочной массой развивается кариес

Развитие кариозного процесса под пломбировочным материалом часто наблюдается при некачественной обработке полости зуба во время лечения. Остатки пораженных тканей служат источником инфекции, которая усиливается и захватывает все более обширные участки единицы зубного ряда.

Кариес может образоваться и в случае, когда пломбировка проведена с нарушением протокола. Неправильно нанесенный состав быстро приходит в негодность, теряя фиксацию со стенками полости зуба или разрушаясь под влиянием агрессивной среды полости рта.

В образовавшиеся трещинки и пустоты проникают микробы, которые «запускают» разрушительный процесс. Еще один фактор, провоцирующий развитие кариеса, – естественное «старение» пломбы. Появление на ней и в ней микроповреждений (и микропор), неизбежное со временем, способствует скоплению патогенных бактерий, их размножению, возникновению повторного заболевания.

Поэтому старые пломбы по истечении срока годности желательно заменить на новые. Какие бывают пломбы Сегодня для пломбировки зубов используются различные материалы. Наибольшее распространение получили следующие: цемент: отличается дешевизной, поэтому активно используется в бюджетной стоматологической сфере.

Пломбы из этого материала подвержены разрушению, недолговечны (максимум – 1-2 года), при их замене врачи часто диагностируют кариозный процесс, амальгама: в основе – ртуть, медь и серебро. Характеризуются высокой прочностью, однако внешний вид оставляет желать лучшего. К тому же ртуть является токсичным веществом, фотополимеры: наиболее современный вариант. Затвердевают на свету, отличаются прочностью, высокой эстетичностью и натуральным видом.

В среднем, служат около пяти лет, композиты химического отверждения: материал затвердевает самостоятельно, без воздействия лампой синего света (но ее все же можно применять для ускорения процесса).

Очень прочный состав, чаще всего ставится на жевательные участки – на премоляры и моляры. Эстетика хуже, чем у фотополимеров, стеклоиономерные цементы: отличаются от классических цементов большим количеством преимуществ, т.к. стоят долго, цена не слишком высока, имеют низкую аллергенность и могут устанавливаться детям.

Когда требуется перепломбировка болевые ощущения в запломбированном зубе, разрушение коронки, обнаружение кариеса под пломбировочным материалом, ощущение неприятного привкуса, снижение эстетичности реставрации, истечение срока службы пломбы.

1. Изменение оттенка

Желтизна, потемнение и другие цветовые изменения в пломбе (и эмали) чаще всего свидетельствуют о наличии разрушительного процесса в зубе. Если имеется красноватый оттенок, значит, что в установленном ранее материале присутствует резорцин – в таком случае требуется не просто перепломбировка, но и дополнительная чистка каналов, а также процедура внутреннего отбеливания.

2. Истирание пломбировочной массы

Со временем пломбы стираются, что приводит нарушению распределения жевательной нагрузки. В результате меняется прикус, возрастает нагрузка на височно-нижнечелюстной сустав, развиваются патологии ВНЧС, возникают проблемы с пищеварением.

3. Нависание пломбы

При неправильной установке пломбировочный материал может «нависать» над соседним зубом, десной. Скопление пищевых частиц, нарушенный контакт между единицами зубного ряда провоцируют воспалительный процесс в мягких тканях, размножение микроорганизмов и развитие кариеса, кровоточивость десен.

4. Проседание пломбировочной массы

Усадка характерна для любых материалов, используемых при пломбировке. Если она происходит вдоль оси зуба, у человека может измениться прикус, что приведет к проблемам с ВНЧС и пищеварением. Кроме того, вертикальное проседание провоцирует появление в зубе трещин и даже сколов, так как, сжимаясь, пломба «тянет» твердые ткани за собой. При проседании в горизонтальной плоскости изменяется степень контакта между соседними единицами, наблюдается застревание пищевых остатков в межзубных промежутках, образование кариеса и воспаление десен.

5. Плоская поверхность пломбы

Если при пломбировке стоматолог не уделил должного внимания жевательной поверхности, а сделал ее плоской, нарушение процесса жевания постепенно приведет к развитию проблем с ЖКТ. В норме на ней располагаются бугры и фиссуры, что обеспечивает полноценный контакт с противоположными зубами другой челюсти.

6. Появилась шероховатость

Шероховатая поверхность пломбы говорит о наличии в ней пор и микроскопических трещин. Часто при удалении пломбировочного материала в таких случаях под ним выявляется кариес.

7. Истек срок службы

Даже если пломба установлена более 10-15 лет назад и все еще держится, не говорит о том, что она выполняет свою функцию. 8. Неэстетичный вид

Перепломбировка может потребоваться, если установленная ранее пломба выделяется по оттенку на фоне остальных зубов.

Как происходит замена

Многие пациенты тревожатся: больно ли менять пломбу? Процедура проходит под местной анестезией, поэтому абсолютно безболезненна.

Как продлить срок службы пломбировочного материала

не экономить на материале: очень дешевый – значит, прослужит не долго, исключить повышенную нагрузку на пломбу: не открывать бутылки, избегать чрезмерно твердой пищи,

избегать резкого перепада температурного режима в полости рта: не принимать слишком горячую или холодную пищу,

подбирать предметы и средства гигиены рта в соответствии с особенностями зубов. Кроме того, даже в случае отсутствия жалоб нужно регулярно посещать стоматолога для своевременного выявления патологий и дефектов.

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