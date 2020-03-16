2020-03-16T17:17:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тульской области введен режим повышенной готовности в связи с эпидобстановкой

16 марта состоялось совместное заседание КЧС и оперативной группы по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения коронавируса в регионе
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В Тульской области введен режим повышенной готовности в связи с эпидобстановкой.В Тульской области введен режим повышенной готовности в связи с эпидобстановкой.Фото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области введен режим повышенной готовности в связи с эпидобстановкой. Такое решение глава региона Алексей Дюмин принял, исходя из оперативной обстановки в стране и приграничных регионах, а также рекомендаций федерального штаба.

16 марта будет подписан Указ Губернатора о дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области. Указ будет размещен на сайте правовой информации.

Напомним, с 17 марта вводится режим дистанционного образования для всех школ, колледжей и вузов. Детские сады работают в штатном режиме.

Эпидемиологическая ситуация в регионе стабильна. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией в области на данный момент не зарегистрировано.

В минздраве работает «горячая линия» для дополнительных консультаций по номеру 8(910)701-03-03.

ИСТОЧНИК KP.RU

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