В Тульской области введен режим повышенной готовности в связи с эпидобстановкой. Такое решение глава региона Алексей Дюмин принял, исходя из оперативной обстановки в стране и приграничных регионах, а также рекомендаций федерального штаба.

16 марта будет подписан Указ Губернатора о дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области. Указ будет размещен на сайте правовой информации.

Напомним, с 17 марта вводится режим дистанционного образования для всех школ, колледжей и вузов. Детские сады работают в штатном режиме.

Эпидемиологическая ситуация в регионе стабильна. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией в области на данный момент не зарегистрировано.

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