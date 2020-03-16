Будь в теме: задай вопрос управляющему банковской группы «Открытие»!

Управляющий банком «Открытие» в Туле Александр Шаламов готов ответить на вопросы читателей.

Речь пойдет об итогах и планах дальнейшего развития ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в регионе, тенденциях рынка кредитования малого и среднего бизнеса, об общей стратегии работы с предпринимателями и эффективных программах господдержки.

Готов рассказать Александр Александрович и о таком важном моменте, как страхование – к примеру, продукт «Рантье» для бизнеса, страхование ипотеки для частных клиентов, инвестиционное страхование жизни и прочие.

Ответит управляющий и на другие вопросы о банковском обслуживании, волнующие жителей региона.

С 16 по 22 марта включительно пишите нам на адрес электронной почты: ekaterina.papakina@phkp.ru

Итоговый материал, где будут опубликованы самые интересные вопросы и самые актуальные ответы, читайте на нашем сайте.