2020-03-16T15:21:08+03:00
Происшествия

Туляки сообщили о стрельбе в центре города

Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося
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Туляки сообщили о стрельбе в центре города.Туляки сообщили о стрельбе в центре города.Фото: Алексей ФОКИН
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Днем 16 марта в Туле улице Братьев Жабровых произошла стрельба. Об этом сообщают очевидцы. Предположительно, конфликт произошел между двумя мужчинами. Потерпевший не получил серьезных травм.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В УМВД России по Тульской области подтвердили факт поступления сообщения о происшествии:

- В отдел полиции "Советский" поступило сообщение о происшествии, проводятся мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств случившегося

ИСТОЧНИК KP.RU

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