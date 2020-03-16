Туляки сообщили о стрельбе в центре города
Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося
Туляки сообщили о стрельбе в центре города.Фото: Алексей ФОКИН
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Днем 16 марта в Туле улице Братьев Жабровых произошла стрельба. Об этом сообщают очевидцы. Предположительно, конфликт произошел между двумя мужчинами. Потерпевший не получил серьезных травм.
Фото: Алексей ФОКИН
В УМВД России по Тульской области подтвердили факт поступления сообщения о происшествии:
- В отдел полиции "Советский" поступило сообщение о происшествии, проводятся мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств случившегося
ИСТОЧНИК KP.RU