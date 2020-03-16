2020-03-16T13:06:11+03:00
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Тульские школьники и студенты будут учиться дистанционно

Придется повременить учащимся и с посещением кружков и секций [фото, видео]
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Тульские школьники и студенты будут учиться дистанционно.Тульские школьники и студенты будут учиться дистанционно.Фото: Алексей ФОКИН

С 17 марта учреждения образования Тульской области переводят на дистанционную форму обучения. Это коснется школ, техникумов, колледжей и учреждений дополнительного образования, например, спортшкол.

По словам министра образования Тульской области Алевтины Шевелевой, для этого имеются соответствующие образовательные программы и технические средства.

Алевтина Шевелева: Учреждения образования Тульской области переводят на дистанционную форму обучения Фото: Мария ВЛАСОВА

Алевтина Шевелева: Учреждения образования Тульской области переводят на дистанционную форму обученияФото: Мария ВЛАСОВА

Среди них - электронные дневники, информационные системы, которые позволяют ежедневно педагогам и ученикам обмениваться информацией. Учителя могут размещать необходимые задания и контролировать их выполнение.

При этом детские сады и учреждения круглосуточного пребывания детей продолжат работать в штатном режиме.

Школьники будут дистанционно учиться до начала весенних каникул. В большинстве образовательных учреждениях региона каникулы начнутся 23 марта.

Для учреждений среднего профессионального и дополнительного образования этот срок составит 14 дней.

Сейчас в образовательных организациях региона ежедневно мониторят обстановку. В ряде школ еще на прошлой неделе детям начали мерить температуру с помощью тепловизоров.

Студенты вузов - на особом режиме обучения. Фото: Алексей ФОКИН

Студенты вузов - на особом режиме обучения.Фото: Алексей ФОКИН

На особый режим обучения переходят и студенты тульских вузов. Меры начинают действовать с 16 марта.

- Контактная работа студентов и преподавателей (лекции, семинары, практические занятия, практикумы, коллоквиумы групповые консультации, индивидуальная работа обучающихся с преподавателями и т.п.) будет проводиться исключительно с использованием технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В отдельных случаях обучающимся будет предоставлена возможность перевода на обучение по индивидуальному учебному плану, - сообщили в ТулГУ.

Такая же ситуация и в ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Здесь помимо прочего перенесли и проведение публичных мероприятий:

- В соответствии с приказом ректора ТГПУ им. Л.Н. Толстого В.А. Панина с 13 марта публичные мероприятия перенесены на более поздний срок или проводятся дистанционно, коменданты учебных корпусов и общежитий обеспечивают периодическое проветривание, решается вопрос о переносе баз практик.

А В ЭТО ВРЕМЯ

С 16 марта на тульском автовокзале начал работать временный медпункт. Сюда могут обратиться пассажиры в случае недомогания. Здесь имеется тепловизор для измерения температуры и другое медоборудование.

Тепловизор определит наличие температуры. Фото: Алексей ФОКИН

Тепловизор определит наличие температуры.Фото: Алексей ФОКИН

При выявлении признаков заболевания граждан будут направлять в медицинские учреждения.

С 16 марта на тульском автовокзале начал работать временный медпункт. Фото: Алексей ФОКИН

С 16 марта на тульском автовокзале начал работать временный медпункт.Фото: Алексей ФОКИН

Ранее медицинские пункты для первичной медицинской консультации пассажиров появились на железнодорожных вокзалах региона.

При необходимости на автовокзале измерят давление. Фото: Алексей ФОКИН

При необходимости на автовокзале измерят давление.Фото: Алексей ФОКИН

В ТЕМУ

На фоне ежедневных сообщений о коронавирусе туляки массово опустошают аптечные прилавки. Найти теперь медицинские маски на них крайне затруднительно. Однако при этом на улицах и в общественных местах можно встретить не так много людей, которые используют защитные средства.

Болельщики "Арсенала" подошли креативно к выбору защитных средств. Фото: Алексей ФОКИН

Болельщики "Арсенала" подошли креативно к выбору защитных средств.Фото: Алексей ФОКИН

Исключение составил разве что матч «Арсенал» - «Рубин». Некоторые болельщики пришли на Центральный стадион в тематических респираторах. На них красовались футбольные мячи. Другие ограничились обычными медицинскими масками.

Кстати, их в числе оказался футболист Егор Шамов. Вратарь тульского «Арсенала» болел за свою команду также в защитной маске.

Егор Шамов болел за свою команду в медицинской маске. Фото: Алексей ФОКИН

Егор Шамов болел за свою команду в медицинской маске.Фото: Алексей ФОКИН

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Заболевание не подтверждено (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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