На автовокзале в Туле открылся медпункт с тепловизором
На тульском автовокзале открыл свои двери новый медпункт. Теперь всем прибывшим или отбывающим пассажирам может быть оказана квалифицированная медицинская помощь.
Приборы для измерения давления, средства для оказания первой медицинской помощи и новый тепловизор, который поможет заранее выявить признаки распространяющейся в ЦФО коронавирусной инфекции. Отметим, что сейчас идет активная борьба с "заморской" инфекцией, которая поразила уже не один город в нашей стране.
Также, в кабинете установлен специальный облучатель, который проводит дезинфекцию помещения для дополнительной безопасности людей во время эпидемии ГРИППа, ОРВИ и коронавируса.
Отметим, что данный момент ни одного случая зараженния коронавирусом в Туле выявлено не было. На карантине с признаками ОРВИ находятся около 132 человек.
Медпункт на автовокзале в Туле.Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU