2020-03-16T11:30:01+03:00
Коронавирус Covid-19

На автовокзале в Туле открылся медпункт с тепловизором

Пассажиров смогут проверять на наличие коронавирусной инфекции
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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На автовокзале в Туле открылся медпункт с тепловизоромНа автовокзале в Туле открылся медпункт с тепловизоромФото: Алексей ФОКИН
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На тульском автовокзале открыл свои двери новый медпункт. Теперь всем прибывшим или отбывающим пассажирам может быть оказана квалифицированная медицинская помощь.

На автовокзале в Туле открылся медпункт с тепловизором Фото: Алексей ФОКИН

На автовокзале в Туле открылся медпункт с тепловизоромФото: Алексей ФОКИН

Приборы для измерения давления, средства для оказания первой медицинской помощи и новый тепловизор, который поможет заранее выявить признаки распространяющейся в ЦФО коронавирусной инфекции. Отметим, что сейчас идет активная борьба с "заморской" инфекцией, которая поразила уже не один город в нашей стране.

На автовокзале в Туле открылся медпункт с тепловизором Фото: Алексей ФОКИН

На автовокзале в Туле открылся медпункт с тепловизоромФото: Алексей ФОКИН

На автовокзале в Туле открылся медпункт с тепловизором Фото: Алексей ФОКИН

На автовокзале в Туле открылся медпункт с тепловизоромФото: Алексей ФОКИН

На автовокзале в Туле открылся медпункт с тепловизором Фото: Алексей ФОКИН

На автовокзале в Туле открылся медпункт с тепловизоромФото: Алексей ФОКИН

Также, в кабинете установлен специальный облучатель, который проводит дезинфекцию помещения для дополнительной безопасности людей во время эпидемии ГРИППа, ОРВИ и коронавируса.

На автовокзале в Туле открылся медпункт с тепловизором Фото: Алексей ФОКИН

На автовокзале в Туле открылся медпункт с тепловизоромФото: Алексей ФОКИН

Отметим, что данный момент ни одного случая зараженния коронавирусом в Туле выявлено не было. На карантине с признаками ОРВИ находятся около 132 человек.

Медпункт на автовокзале в Туле.Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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