2020-03-16T12:43:02+03:00
Коронавирус Covid-19

До наступления весенних каникул тульским школам рекомендовано уйти на дистанционное обучение

В большинстве школ каникулы наступят 23 марта
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До наступление весенних каникул тульским школам рекомендовано уйти на дистанционное обучениеДо наступление весенних каникул тульским школам рекомендовано уйти на дистанционное обучениеФото: Алексей ФОКИН
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С 17 марта все образовательные учреждения Тулы и Тульской области переведут на дистанционную форму обучения. Это касается школ, колледжей, техникумов и учреждений дополнительного образования. Все возможности для этого есть.

Меры будут действовать до наступления весенних каникул. В большинстве школ они наступят 23 марта.

Для учащихся учреждений среднего профессионального образования меры будут действовать 14 дней.

При этом детские сады и учреждения круглосуточного пребывания детей продолжат работу в штатном режиме.

Так как тульские вузы относятся к ведению федерального министерства образования, соответствующее распоряжение уже озвучено. К примеру, Тульский государственный педагогический университет Л.Н.Толстого уже перешел на дистанционное обучение с понедельника, 16 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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