2020-03-16T10:42:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Тульский педагогический университет останавливает учебный процесс: студенты и преподаватели будут общаться удаленно

Работа студентов и преподавателей в электронно-образовательной среде стартует с 16 марта до особого распоряжения
Поделиться:
Тульский педагогический университет останавливает учебный процесс: студенты и преподаватели будут общаться удаленноТульский педагогический университет останавливает учебный процесс: студенты и преподаватели будут общаться удаленноФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

На основании приказа Минобрнауки России от 14 марта 2020 № 397 в целях усиления мер по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания обучающихся в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, с 16 марта 2020 года и до отдельного распоряжения в Тульском государственном педагогическом университете им. Л.Н. Толстого вводится особый порядок реализации образовательных программ.

Контактная работа студентов и преподавателей будет проводиться исключительно с использованием технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

В соответствии с приказом ректора ТГПУ им. Л.Н. Толстого В.А. Панина с 13 марта публичные мероприятия перенесены на более поздний срок или проводятся дистанционно, коменданты учебных корпусов и общежитий обеспечивают периодическое проветривание, решается вопрос о переносе баз практик.

Сообщения о дальнейших действиях будут размещены на сайте университета и в личных кабинетах студентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Студенты Тульского государственного университета перешли на дистанционное обучение
В Туле при пожаре в квартире спасли 10 человек
В Тульской области сгорел автобус: есть пострадавший
Погода в Туле 16 марта: переменная облачность и +5 градусов
В Тульской области житель Ефремова ограбил пивбар
В Тульской области на пенсионера напал грабитель
В Тульской области жители засняли необычное явление
Тульский музей изобразительных искусств приглашает на концерт «Играем в классику»
В Туле на Рязанском шоссе столкнулись две легковушки
В Тульской области объявлено метеопредупреждение
В Тульской области Камаз лоб в лоб столкнулся с легковушкой
15 марта в Туле сильный ветер и -2 градуса
В Тульской области неизвестный пытался проникнуть на территорию частного домовладения
В Туле ожидается ухудшение погодных условий
В Туле автомобиль каршэринга устроил ДТП
На Туле на набережной подростки умышленно повредили фонари
В Туле злоумышленники украли с завода 120 кг ядовитого вещества
В Тульской области разыскивается пропавший 20-летний парень
14 марта на Центральном стадионе Тулы состоится матч «Арсенал» – «Рубин»
Какая погода ждет туляков 14 марта
В Туле на месте будущего аквапарка ведутся работы
Туляк привез золотую медаль с XXV открытого чемпионата России по тяжелой атлетике
В Туле ветер сорвал крышу веранды в детском саду
Туляки на матче "Арсенал"-"Рубин" споют "Катюшу"
В тульском поселке ввели карантин по бешенству
В Тульской области из-за коронавируса под наблюдением врачей находятся 132 человека
Житель Тульской области под видом покупателя угнал "Оку" у пенсионера
В Туле домушника вычислили по кроссовкам