В Тульской области обследовали почти 200 человек на коронавирус

В Тульской области обследовали 191 человека на базе лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии. Результаты на коронавирус (2019-nCoV) у всех отрицательные. Сейчас медики наблюдают за здоровьем 139 человек.

В регионе принимают дополнительные меры профилактики в общественных местах и учреждениях.

На железнодорожных вокзалах региона работают медицинские пункты для первичной медицинской консультации пассажиров. При выявлении признаков заболевания граждане будут направляться в медицинские учреждения.

С 16 марта начинает работу временный медицинский пункт на территории тульского автовокзала.

Тулякам, вернувшимся из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), рекомендовано незамедлительно сообщать об этом по телефону горячей линии министерства здравоохранения Тульской области: 8 (910)-701-03-03. Также им предстоит пройти карантин в 14 календарных дней.