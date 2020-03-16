2020-03-16T09:36:06+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тульской области обследовали почти 200 человек на коронавирус

Заболевание не подтверждено
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В Тульской области обследовали почти 200 человек на коронавирусВ Тульской области обследовали почти 200 человек на коронавирусФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области обследовали 191 человека на базе лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии. Результаты на коронавирус (2019-nCoV) у всех отрицательные. Сейчас медики наблюдают за здоровьем 139 человек.

В регионе принимают дополнительные меры профилактики в общественных местах и учреждениях.

На железнодорожных вокзалах региона работают медицинские пункты для первичной медицинской консультации пассажиров. При выявлении признаков заболевания граждане будут направляться в медицинские учреждения.

С 16 марта начинает работу временный медицинский пункт на территории тульского автовокзала.

Тулякам, вернувшимся из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), рекомендовано незамедлительно сообщать об этом по телефону горячей линии министерства здравоохранения Тульской области: 8 (910)-701-03-03. Также им предстоит пройти карантин в 14 календарных дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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