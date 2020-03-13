На тульских вокзалах откроют медицинские кабинеты из-за коронавируса

Об этом стало известно в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Один из первых кабинетов уже открылся на Московском железнодорожном вокзале.

С понедельника аналогичный медицинский кабинет заработает и на тульском автовокзале на проспекте Ленина.