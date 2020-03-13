На тульских вокзалах откроют медицинские кабинеты из-за коронавируса
Направлять в них будут приезжих с выявленной высокой температурой для предварительного осмотра
На тульских вокзалах откроют медицинские кабинеты из-за коронавирусаФото: Алексей ФОКИН
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Об этом стало известно в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Один из первых кабинетов уже открылся на Московском железнодорожном вокзале.
С понедельника аналогичный медицинский кабинет заработает и на тульском автовокзале на проспекте Ленина.
ИСТОЧНИК KP.RU