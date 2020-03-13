В Туле сильный ветер повалил дерево на провода, оставив без света семь населенных пунктов

В Туле из-за сильного ветра упало дерево на электропровода. Без света временно остались населенные пункты Центрального округа: Прилепы, Тихвинка, Стрекаловка, Плужниково, Фроловка, Пиваловка, Фалдино.

В результате отключения автоматики в 7.15 были обесточены четыре населенных пункта в Привокзальном округе: Верхняя Иншинка, Ратово, Стукалово, Юрьево. В 8.00 подача электроэнергии в указанные населенные пункты была восстановлена.

Сильный ветер в Туле и населенных пунктах Большой Тулы повалил шесть деревьев. Ведутся работы по их уборке. Три поваленных дерева уже удалены.