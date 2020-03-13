Туляки смели медицинские маски с аптечных прилавков

В Туле наблюдается ажиотаж на медицинские маски. По крайней мере такой вывод можно сделать, обойдя с десяток местных аптек.

Фото: Алексей ФОКИН

Провизоры отмечают: горожане быстро смели маски с прилавков. Когда будет завоз, отвечают совершенно по-разному. Но четкого ответа нет все равно. Одни утверждают, что даже не в курсе: защитных средств нет в наличии якобы уже давно. Другие сулят появление масок со дня на день.

- Надеемся, что будут в наличии после выходных. Понедельник-вторник... Детские маски точно будут, - обнадеживает провизор из аптеки на ул. Первомайской.

Фото: Алексей ФОКИН

Совершенно другая ситуация была еще месяц назад. «КП-Тула» уже обращалась к теме наличия масок в аптеках. Рейд по тульским аптеках в начале февраля принес куда большие плоды.

Маски продавали в упаковках от 5 до 10 штук. Их разнообразие тоже удивляло: от различных расцветок до особых форм, например, анатомических. Цены на обычные маски тогда варьировались в районе 60-75 рублей за упаковку.

Правда, уже тогда были единичные случаи отсутствия масок. По словам провизора, люди покупали больше защитных средств, чем им было нужно.

Впрочем, сейчас выход из ситуации у туляков тоже есть. Купить медицинские маски можно в интернет-магазинах. Не везде есть в наличии самые обычные одноразовые маски. Но маски-респираторы, фильтрующие с клапаном выдоха, можно обнаружить запросто. Такие, кстати, особенно популярны у представителей российского шоу-бизнеса. Единственный минус — цена. Она начинается от 250 рублей за штуку.

В интернет-магазинах можно найти маски-респираторы с клапаном выдоха

В продаже также многоразовые маски с возможностью стирки и смены фильтрующих элементов. Цена за упаковку - в районе 800 рублей. В целом защитные средства представлены в различных расцветках: от однотонных до причудливых зверушек и забавных мордочек.

Встречаются забавные изображения на защитных средствах.

Еще один вариант — отправиться в строительный магазин. Корреспондент «Комсомолки» нашел в наличии респираторы. Цена вполне бюджетная — 37 рублей.

Фото: Алексей ФОКИН

Можно сделать маску и самостоятельно. Да, такую же, как в школе на уроках ОБЖ. В качестве материалов понадобятся марля, вата, нитка. Но носить ее нужно столько же, сколько и фабричную - не более 2 часов. Затем ее нужно выстирать и выгладить.

ВАЖНО!

В Управлении Роспотребнадзора по Тульской области предупреждают: коронавирус 2019-nCoV передается от человека человеку при близком контакте, при разговоре, кашле и чихании. Также заражение может происходить в результате непосредственного или косвенного контакта здорового человека с респираторными выделениями инфицированного.

Использование одноразовой медицинской маски предотвращает попадание в организм здорового человека капель респираторных выделений, которые могут содержать вирусы, через нос и рот.

- Надевайте маску, когда ухаживаете за членом семьи с симптомами вирусного респираторного заболевания.

- Если вы больны, или у вас симптомы вирусного респираторного заболевания, наденьте маску перед тем, как приближаться к другим людям.

- Если у вас симптомы вирусного респираторного заболевания и вам необходимо обратиться к врачу, заблаговременно наденьте маску, чтобы защитить окружающих в зоне ожидания.

- Носите маску, когда находитесь в людных местах.

- Используйте маску однократно, повторное использование маски недопустимо.

- Меняйте маску каждые 2-3 часа или чаще.

- Если маска увлажнилась, её следует заменить на новую.

- После использования маски, выбросьте её и вымойте руки.

Одноразовая медицинская маска, при правильном использовании – надёжный и эффективный метод снижения риска заражения и предотвращения распространения гриппа, коронавируса и других возбудителей ОРВИ.

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