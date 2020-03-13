2020-03-13T12:25:53+03:00
Происшествия

Лихачу, устроившему дрифт в центре Тулы, грозит лишение прав

На водителя составлено 5 административных материалов
Поделиться:
Водитель нарушил сразу несколько пунктов ПДД. Фото: стопп-кадр видеоВодитель нарушил сразу несколько пунктов ПДД. Фото: стопп-кадр видео
Изменить размер текста:

Сотрудники Госавтоинспекции установили водителя, устроившего дрифт на проспекте Ленина. Инцидент произошел вечером 11 марта.

Нарушителем оказался 23-летний молодой человек. На его счету нарушение правил тонировки, выезд на встречную полосу, проезд на красный сигнал светофора.

Молодой человек также перебил номера на машине, заменив их на испорченный и нечитаемый государственный регистрационный знак.

- Составленные материалы будут направлены в суд для принятия решения. Наказание за указанные нарушения предусматривает наложение штрафа или лишение водительского удостоверения, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Туле велосипедист разбил стекло автобуса
Следственный комитет взялся за дело утонувшей женщины в тульской купели
«Ростелеком» проконтролирует надежность Wi-Fi сети с помощью онлайн мониторинга
Тулячка из Алексина не хотела платить алименты и получила административный арест
В Тульской области бывший главный налоговик заплатит за свои проступки 350 000 рублей
В Ефремовской купели Тульской области обнаружили тело женщины
В Туле выписали юбилейного тысячного новорожденного
В Тульской области две иномарки не поделили дорогу
В Щекинском и Богородицком районах восстановили электроснабжение
В Туле пройдет заключительный матч полуфинального тура высшей лиги "А" по волеболу среди женских команд
Тульский футболист будет играть в премьер-лиге Киргизии
В Туле прошел Кубок области по легкой атлетике
Туляк Вячеслав Комардин вернулся победителем с всероссийского турнира по плаванию в ластах