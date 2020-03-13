Лихачу, устроившему дрифт в центре Тулы, грозит лишение прав

Сотрудники Госавтоинспекции установили водителя, устроившего дрифт на проспекте Ленина. Инцидент произошел вечером 11 марта.

Нарушителем оказался 23-летний молодой человек. На его счету нарушение правил тонировки, выезд на встречную полосу, проезд на красный сигнал светофора.

Молодой человек также перебил номера на машине, заменив их на испорченный и нечитаемый государственный регистрационный знак.

- Составленные материалы будут направлены в суд для принятия решения. Наказание за указанные нарушения предусматривает наложение штрафа или лишение водительского удостоверения, - сообщили в УМВД России по Тульской области.