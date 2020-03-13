В Тульской области без электроэнергии остались сразу несколько районов
Специалисты проводят ремонтно-восстановительные работы
В Тульской области без электроэнергии остались сразу несколько районов.
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Утром 13 марта в Заокском, Богородицком, Щекинском, Дубенском, Чернском, Богородицком, Ясногорском районах, Кимовске, Алексине и Туле стало известно о частичном отключении электроснабжения. Без света остались тысячи жителей.
На месте происшествия работают энергетики и оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов.
Ситуацию контролируют ГУ МЧС России по Тульской области и администрации муниципальных образований.
ИСТОЧНИК KP.RU