2020-03-13T12:25:53+03:00
Происшествия

В Тульской области без электроэнергии остались сразу несколько районов

Специалисты проводят ремонтно-восстановительные работы
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В Тульской области без электроэнергии остались сразу несколько районов.В Тульской области без электроэнергии остались сразу несколько районов.
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Утром 13 марта в Заокском, Богородицком, Щекинском, Дубенском, Чернском, Богородицком, Ясногорском районах, Кимовске, Алексине и Туле стало известно о частичном отключении электроснабжения. Без света остались тысячи жителей.

На месте происшествия работают энергетики и оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов.

Ситуацию контролируют ГУ МЧС России по Тульской области и администрации муниципальных образований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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