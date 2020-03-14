2020-03-14T23:24:55+03:00
Спорт

В 22-м туре РПЛ по футболу тульский «Арсенал» потерпел поражение

Матч закончился со счетом 0:1 в пользу казанцев
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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14 марта в Туле на Центральном стадионе состоялся матч «Арсенал» – «Рубин» (Казань). Игра закончилась со счетом 0:1 в пользу «Рубина».

Несмотря на все усилия «оружейников», им не удалось противостоять «Рубину». Победный гол казанцев забил Зурико Давиташвили на 43-й минуте.

За команду «Арсенала» играли: Левашов, Э.Кангва (Ковалев, 66), Беляев, Григалава, Денисов (Комбаров, 59), Альварес, Костадинов, Чаушич, Лесовой (Банда, 76), Ткачев, Луценко

Игроки «Рубина»: Дюпин, Данченко, Старфельт, Уремович, Зуев, Иг.Коновалов (Могилевец, 86), Подберезкин (Йевтич, 75), Нильсен, Макаров, Давиташвили, Игнатьев (Бакаев, 73).

ИСТОЧНИК KP.RU

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