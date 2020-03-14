В 22-м туре РПЛ по футболу тульский «Арсенал» потерпел поражение
14 марта в Туле на Центральном стадионе состоялся матч «Арсенал» – «Рубин» (Казань). Игра закончилась со счетом 0:1 в пользу «Рубина».
Несмотря на все усилия «оружейников», им не удалось противостоять «Рубину». Победный гол казанцев забил Зурико Давиташвили на 43-й минуте.
За команду «Арсенала» играли: Левашов, Э.Кангва (Ковалев, 66), Беляев, Григалава, Денисов (Комбаров, 59), Альварес, Костадинов, Чаушич, Лесовой (Банда, 76), Ткачев, Луценко
Игроки «Рубина»: Дюпин, Данченко, Старфельт, Уремович, Зуев, Иг.Коновалов (Могилевец, 86), Подберезкин (Йевтич, 75), Нильсен, Макаров, Давиташвили, Игнатьев (Бакаев, 73).
ИСТОЧНИК KP.RU