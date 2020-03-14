На матче фанаты тульского «Арсенала» растянули баннер, посвященный Валентине Терешковой

Сегодня, 14 марта, на Центральном стадионе Тулы состоялся матч 22-го тура чемпионата России по футболу. На поле команда тульского «Арсенала» встретилась с казанским «Рубином».

В ходе игры болельщики «Арсенала» растянули на трибунах баннер, посвященный Валентине Терешковой – первой в мире женщине-космонавту и депутату Госдумы.

Фраза на «космическом» фоне баннера гласила: «Валя, ты просто космос!».