2020-03-14T23:05:03+03:00
Спорт

На матче фанаты тульского «Арсенала» растянули баннер, посвященный Валентине Терешковой

Баннер стал обращением к первой женщине-космонавту
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 14 марта, на Центральном стадионе Тулы состоялся матч 22-го тура чемпионата России по футболу. На поле команда тульского «Арсенала» встретилась с казанским «Рубином».

В ходе игры болельщики «Арсенала» растянули на трибунах баннер, посвященный Валентине Терешковой – первой в мире женщине-космонавту и депутату Госдумы.

Фраза на «космическом» фоне баннера гласила: «Валя, ты просто космос!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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