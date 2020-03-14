2020-03-14T16:29:48+03:00
Происшествия

При пожаре в Тульской области пострадал человек

Возгорание произошло в жилом двухэтажном доме
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Сегодня утром, 14 марта, в Щекинском районе Тульской области в жилом доме в г. Советске на ул. Энергетиков произошел пожар.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в 9:14. Открытое горение было ликвидировано пожарными в 09:26.

Спасатели звеном газодымозащитной службы вынесли из квартиры пожилую женщину и передали бригаде скорой помощи. Есть пострадавший. Для ликвидации пожара от МЧС привлекалось 15 человек и 5 единиц техники.

В результате происшествия в комнате размером 4х3 м сгорела мебель, закоптились стены и потолок по всей площади помещения.

Причина пожара устанавливается специалистами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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