113 туляков прибыли обратно из неблагополучных по коронавирусу стран

В настоящий момент около 113 туляков находятся на карантине после приезда из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран. Как сообщил глава Минздрава по Тульской области, все эти граждане абсолютно здоровы и не имеют признаков ОРВИ.

Случаев заболевания в Тульской области у этих людей выявлено не было. А у людей, приехавших из Китая, присутствовали признаки респираторных заболеваний. Однако все обошлось «хэппи эндом» - ни у одного из них не подтверждён коронавирус.

Все жители области, которые прибыли из неблагополучных стран по коронавирусу, могут сообщить о себе на горячую линию регионального Минздрава. Также, вся информация о прибывших поступает в региональный Роспотребнадзор из аэропортов.