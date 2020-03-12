2020-03-12T17:26:05+03:00
Коронавирус Covid-19

113 туляков прибыли обратно из неблагополучных по коронавирусу стран

Все эти граждане абсолютно здоровы
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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113 туляков прибыли обратно из неблагополучных по коронавирусу стран113 туляков прибыли обратно из неблагополучных по коронавирусу странФото: Алексей ФОКИН
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В настоящий момент около 113 туляков находятся на карантине после приезда из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран. Как сообщил глава Минздрава по Тульской области, все эти граждане абсолютно здоровы и не имеют признаков ОРВИ.

Случаев заболевания в Тульской области у этих людей выявлено не было. А у людей, приехавших из Китая, присутствовали признаки респираторных заболеваний. Однако все обошлось «хэппи эндом» - ни у одного из них не подтверждён коронавирус.

Все жители области, которые прибыли из неблагополучных стран по коронавирусу, могут сообщить о себе на горячую линию регионального Минздрава. Также, вся информация о прибывших поступает в региональный Роспотребнадзор из аэропортов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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