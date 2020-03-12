Тульский регион – выходим на экспорт!

Для поддержки отечественного бизнес-сообщества в России реализуется ряд национальных проектов, в том числе «Международная кооперация и экспорт». Его цель – максимальное расширение возможностей компаний для выхода на международные рынки.

Сегодня в Тульской области более 200 компаний-экспортеров. К 2024 году их количество предстоит как минимум удвоить. Речь идет не только об экспортном ориентировании крупных промышленных предприятий, но и о привлечении к этому направлению малого и среднего бизнеса. Важнейшую роль в решении данной задачи играет тульский Центр поддержки экспорта.

– Основные сложности российских предпринимателей при попытках попасть на иностранные рынки связаны со слабым знанием языков и отсутствием навыков ведения международного маркетинга. А выиграть на мировых площадках без профессионального подхода – невыполнимая задача. Упаковка, продвижение, профессиональное коммерческое предложение, обоснованная и конкурентная цена, качественные презентационные материалы на иностранных языках, понимание потребности клиента, мировых стандартов взаимодействия, знание конкурентов – обязательный арсенал в копилке успешного предпринимателя. Все это требует не только значительных финансовых затрат, но и глубоких знаний. Далеко не каждый может осилить этот груз в одиночку. Наша миссия - помочь компаниям, которые пока не работают за пределами России, выйти на мировую арену, – говорит руководитель тульского Центра поддержки экспорта Дмитрий Антонов.

ЦПЭ в нашем регионе существует четвертый год. За это время с его помощью заключены десятки экспортных контрактов. Предпринимателей в Центре консультируют, помогают найти партнеров за рубежом, организуют участие в международных выставках и бизнес-миссиях, помогают в получении сертификатов международного уровня, в переводе содержания сайтов компаний на иностранный язык, в оформлении грамотного коммерческого предложения…

Среди представителей тульского бизнеса есть десятки компаний, которые уже успешно заняли свою нишу в разных странах мира. Многие из них достигли результата при содействии Центра поддержки экспорта.

В преддверии 8 Марта корреспонденты «КП» встретились с успешными женщинами, для которых именно экспортная деятельность – основа дальнейшего развития бизнеса.

Из Тулы – в 40 стран

– Одна из наших главных целей – успешное международное партнерство, – говорит директор оптовых продаж компании «Аурика» Ольга Зеленова. – Существует стереотип, что Россию на внешних рынках видят лишь как поставщика ресурсов. На самом деле в нашей стране активно производятся сложные технологичные товары в разных отраслях, которые обладают высоким качеством и при этом конкурентны по цене.

Наша компания специализируется на выпуске слуховых аппаратов. Экспорт продукции мы начали в 2016 году, сейчас представлены более чем в 40 странах, причем это не только СНГ: компания осуществляет экспорт в Ирак, Иран, Египет, Индию, Индонезию, Филиппины, Эфиопию, Венгрию, Болгарию, Мальту, Грецию и др.

Огромную роль в поступательном развитии играет наш партнер – Центр поддержки экспорта Тульской области. Он активно помогает нам участвовать в зарубежных выставках, компенсируя затраты на организацию стендов - это очень серьезные суммы! Кроме того, сотрудники нашей компании постоянно проходят бесплатное обучение на площадке ЦПЭ. Такие тренинги очень важны: на них можно получить базовую информацию, которая позволит сложить общую картину и обозначить стартовые точки, от которых можно отталкиваться, чтобы начать успешный экспорт.

– Ваша компания – опытный экспортер. Наверное, у вас есть свои советы для тех, кто только готовится покорять международную бизнес-орбиту…

– Перед выходом на внешний рынок нужно приложить максимум усилий для реализации на внутреннем. Нет смысла экспортироваться, когда производственных мощностей недостаточно, и вы еле-еле справляетесь со спросом на внутреннем рынке. Когда у компании будет понимание, что продукт интересен и конкурентоспособен, выход на экспорт пройдет успешнее. Очень важно решить проблемы с качеством продукта на этапе «до» – иностранные покупатели гораздо более требовательны. Например, в Европе действуют весьма строгие стандарты по качеству, в некоторых случаях превосходящие наши, российские. Без соответствующей сертификации туда не попасть.

Повторюсь: стоит идти на экспорт только в том случае, если вы уверены в качестве производимого продукта, ваши производственные мощности позволяют удовлетворить рыночный спрос и у вашего бизнеса достаточно сил, чтобы заявлять о себе в мире.

Нужно больше общаться, ездить на выставки, показывать свой продукт: это должно быть не разовое мероприятие, а непрерывная работа. Необходимо постоянно напоминать о себе, говорить, приучать покупателя, видеть конкурентов, искать новые идеи и то, что можно улучшить и в своем продукте, и в маркетинговой политике. Начинающим экспортерам советую начать со стран, которые входят в Таможенный союз.

– В дальнейшем планируете сотрудничать с Центром поддержки экспорта?

– Безусловно! С помощью такого эффективного взаимодействия мы имеем возможность постоянно повышать свои компетенции: образовательные семинары на базе Центра дают понимание актуальных изменений в законодательстве РФ, рисках, с которыми можно столкнуться, об особенностях того или иного национального рынка и многое другое. Центр содействует в подборе возможных будущих партнеров, то есть помогает расширять и дальше границы бизнеса. И еще – это отличная площадка для обмена информацией и опытом.

Прорыв года

Еще один пример успешной экспортной деятельности – компания ООО «ПК «Старые Традиции», специализирующаяся на выпуске исконно тульского лакомства – белевской пастилы.

– Мы работаем на отечественном рынке более 7-и лет, наш продукт стал достаточно известен в России. Встал вопрос о его продвижении на международных площадках. Для достижения этой цели мы в прошлом году обратились в Центр поддержки экспорта Тульской области. Это стало для компании настоящим прорывом года: за относительно небольшой промежуток времени у нас появились экспортные конт-ракты не только со странами ближнего зарубежья – Белоруссией и Казахстаном, но и с США, Израилем, Китаем и Южной Кореей, – говорит генеральный директор ООО «ПК «Старые традиции» Оксана Матюшенко.

– Результат потрясающий! Какие меры поддержки вам оказал ЦПЭ?

– Благодаря проводимым на его базе образовательным семинарам, я и наши сотрудники получили исчерпывающую информацию о документальном сопровождении экспортной деятельности, логистических возможностях, выходе на торговые онлайн-площадки. Это помогло понять порядок дальнейших действий.

Кроме того, Центр организовал наше участие в выставках в Южной Корее и Германии, представлении нашей продукции в шоу-румах в Шанхае и Дубае. Организация стенда с продукцией – дорогое мероприятие! Поддержка ЦПЭ стала для нас огромным подспорьем! Также мы воспользовались услугой поиска партнеров, что придало нашей деятельности на внешнем рынке дополнительный импульс.

Сотрудничество с Центром поддержки экспорта будем продолжать, это отличная площадка как для начинающих экспортеров, так и для компаний с опытом работы на мировом рынке. ЦПЭ открывает массу возможностей: от получения первичных рекомендаций до консультирования в конкретных случаях. Мы рады, что попали под их крыло в нужное для компании время.

Ну что же! Это ли не примеры того, что настало удачное время выводить свой бизнес на международный уровень? ЦПЭ поможет и словом, и делом!