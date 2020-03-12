2020-03-12T10:30:26+03:00
Происшествия

Грабителей ювелирного магазина в Кимовске задержали во Владимирской области

Подозреваемые жили там в съемном частном доме [фото]
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Грабителей ювелирного магазина в Кимовске задержали во Владимирской областиГрабителей ювелирного магазина в Кимовске задержали во Владимирской областиФото: материалы пресс-служб
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В конце января двое мужчин ворвались в магазин «Империя золота» в Кимовске. Вооруженные грабители заставили продавцов отдать ювелирные изделия и деньги почти на 5 млн рублей. Получив желаемое, скрылись с места преступления на автомобиле. Их объявили в розыск.

Фото: УМВД России по Тульской области

Фото: УМВД России по Тульской области

Полицейские выяснили, что преступники могут находиться во Владимирской области.

- По имевшейся информации, оба подозреваемых проживали там в съёмном частном доме. При проверке все предварительные данные подтвердились, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

Фото: УМВД России по Тульской области

Фото: УМВД России по Тульской области

Силовики задержали мужчин. У них обнаружено и изъято похищенные золото и деньги. Предположительно, 36-летний безработный ранее судимый мужчина и его 26-летний подельник целенаправленно готовились к ограблению.

Фото: УМВД России по Тульской области

Фото: УМВД России по Тульской области

Они подыскали оружие, изучили особенности работы салона, а ночью провели около него несколько часов, ожидая открытия и удобного момента, когда в помещении не будет посетителей.

Фото: УМВД России по Тульской области

Фото: УМВД России по Тульской области

Сейчас в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой». Мужчины арестованы до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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