Подарок для юных читателей

В последние годы «дворцы книги» стали настоящими центрами притяжения культурной жизни — по всей стране здесь проходит множество различных мероприятий: от вечеров встреч с поэтами до бардовских концертов и мастер-классов.

Куркинская районная библиотека с более чем 80-летней историей — не исключение. Традиционными стали «Библионочи», а совсем недавно в Куркино даже провели «Сретенский бал» для постоянных посетителей.

- К сожалению, последний капитальный ремонт у нас проводился одновременно с ремонтом всего ДК, в котором мы располагаемся, - рассказывает директор Куркинской ЦБС Анастасия Скобликова. - Это было очень давно, поэтому практически во всех наших помещениях требовалось обновить потолки, стены, заменить полы, систему освещения. Косметический ремонт, конечно, мы делали своими силами, но на большее средств не хватало. На помощь библиотеке пришел агрохолдинг «Агроэко». Для компании это хорошая и добрая традиция – в сотрудничестве с руководством района и местными жителями участвовать в развитии инфраструктуры поселков, где расположены производственные объекты. С помощью средств благотворительного фонда компании удалось капитально отремонтировать читальный зал детского отдела библиотеки, находившийся в самом плачевном состоянии - здесь протекала крыша, с потолка сыпалась штукатурка, и временные меры уже не помогали. Местная администрация подарила юным читателям новые удобные столы.

Сейчас в детском отделе Куркинской районной библиотеки числится более 1300 постоянных посетителей от семи до 15 лет. Книжный фонд — почти 12 тысяч книг. По словам библиотекарей, неизменной популярностью пользуется оте- чественная классика — ее проходят на уроках в школе, а из художественной литературы — в основном, фэнтези.

Практически каждую неделю здесь проводятся различные мастер-классы, книжные выставки. В преддверии 75-летия Победы в стенах читального зала организован цикл исторических лекториев, посвященных значимым битвам Великой Отечественной войны. Грядет открытие недели детской книги, к которой юные читатели готовятся особенно ответственно: репетируют постановку по произведениям Г. Х. Андерсена, чей юбилей отмечается в этом году.

- Ежедневно к нам приходят десятки ребят — кто за книжками, кто на заседания наших творческих клубов, кто на мастер-классы, - рассказывает заведующая детским отделом Куркинской районной библиотеки Татьяна Бутенко. - Представляете, какой для них теперь праздник — находиться здесь в светлых, чистых помещениях!

Но одним ремонтом детского читального зала спонсорская поддержка не ограничится. На следующий год запланирован ремонт холла библиотеки.

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