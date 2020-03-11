В Тульской области проверили на коронавирус почти сотню человек

В Тульской области лабораторно обследовали на коронавирус (2019-nCoV) 97 человек. Однако его наличие у них не подтвердилось.

Сейчас в регионе под наблюдением медиков находятся 108 человек, прибывшие из неблагополучных стран. К таким относятся Китай, Республика Корея, Европейский регион, Франция, Германия, Италия, Испания, Иран.

Тулякам, вернувшимся из неблагополучных по коронавирусной инфекции (2019-nCoV) стран, рекомендуют:

- передать сведения о своем месте и датах пребывания, возвращения, контактной информации на «горячую линию» министерства здравоохранения региона по телефону +79107010303, либо в медицинскую организацию по месту прикрепления;

- по месту жительства (пребывания) на время медицинского наблюдения в течение 14 дней с момента прибытия, по возможности, жить в отдельной комнате, а лучше в отдельном жилом помещении (дача, квартира и др.). Последняя форма особенно актуальна для тех, кто в семье контактирует с пожилыми людьми или детьми;

- максимально ограничить свои контакты;

- как можно чаще мыть руки с мылом или обрабатывать спиртосодержащими салфетками, дезинфицирующими спреями;

- при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления с представлением информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), для оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому).