Андрей Румянцев: В моей профессии мне нравится все!

Свой выбор стать стоматологом Андрей Румянцев сделал еще в детстве. Закончил Курский медицинский институт, и уже в 2007 году у молодого доктора началась активная стоматологическая практика в поликлинике на ул. Кауля.

Андрей Румянцев еще в институте точно знал, что хочет стать хирургом. Это направление в стоматологии ему нравилось с первого курса, и даже на практике молодой специалист всегда старался выбрать хирургический прием.

- В моей профессии мне нравится все. Стоматология - вообще интересная область клинической медицины. Несмотря на всеобщее мнение, что хирургическая стоматология направлена на удаление зубов, часто это не совсем так. Задачей хирургов-стоматологов также является и восстановление. Современная стоматологическая хирургия представляет собой отдельную сферу медицины. В связи с этим значительно повышаются требования к специалистам и расширяются поставленные перед ними задачи. Когда я работал на Кауля, за смену через мои руки проходило до 30 человек. Каждый пациент со своей проблемой, иногда попадались очень сложные случаи, но справлялся, находил решения и помогал людям.

Существует множество болезней, при которых помощь хирурга-стоматолога незаменима. Однако есть методы лечения, при которых действия специалиста направлены на сохранение зубов. К таким процедурам относят зубосохраняющие операции (например, удаление корней или только части зуба), а так же восстанавливающие процедуры (имплантация).

Андрей Румянцев всегда старался повышать свой профессиональный уровень и квалификацию. Посещал семинары и мастер-классы в Москве, Португалии.

- Недавно был в Израиле, Тель-Авиве, проходил стажировку по имплантологии. - продолжает Андрей Александрович. - Протезирование и имплантация - очень интересные направления. В результате пациент обретает не только здоровую и красивую улыбку, но и уверенность в себе, раскрепощение в общении. Это очень важно в современной жизни.

- Сейчас в своей ежедневной практике я больше внимания уделяю имплантации. При этом методе соседние, здоровые, зубы не затрагиваются. И это очень большой плюс. Я считаю, что самый качественный протез не может конкурировать с имплантом, ведь даже под очень хорошей металлокерамикой зуб со временем все равно разрушается. Успешность имплантологического лечения в среднем составляет порядка 98-99,5%. Это значит, что из 1000 установленных имплантатов отторгаются или не приживаются от 5 до 20 штук. Но попасть в эти 5-20 случаев очень не просто, особенно если вы здоровый человек без вредных привычек.

К причинам отторжения можно отнести:

1. плохую гигиену полости рта — если за зубами не ухаживать, с ними начинаются проблемы. С имплантами - аналогичная ситуация, в их области может скапливаться пища и зубной налет, что вызовет воспаление окружающих тканей

2. вредные привычки — в первую очередь, курение. Вещества, содержащиеся в табачном дыме, вызывают сужение сосудов и нарушение питания тканей полости рта. Из за недостатка питания ткани начинают атрофироваться, присоединяется инфекция и развивается переимлантит.

- В настоящее время целью хирургической стоматологии является максимальное сохранение зубов. И в моей ежедневной работе практически нет случаев, с которыми бы я не справился. Научные и технические достижения активно внедряются во все разделы медицины, и хирургическая стоматология не является исключением из этого правила. В наши дни врачи применяют для хирургического лечения зубов такие технологии и методы, как трёхмерная дентальная компьютерная томография, ультразвуковые исследования, лазерная хирургия и многие другие. Эти технологии значительно повысили качество диагностики и лечения заболеваний зубов, а в будущем будут делать это качество всё более и более высоким.