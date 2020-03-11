В Туле отменили празднование годовщины воссоединения Крыма с Россией. В областном центре в связи с этой датой был запланирован целый ряд мероприятий. Среди них - выступление Юлианны Карауловой и Стаса Костюшкина.

Но для профилактики распространения вирусных заболеваний было принято решение воздержаться от проведения массовых мероприятий в ближайшее время. Меры предосторожности носят временный характер.

Отметим, что в пресс-службе ПФК "Арсенал" сообщили "КП-Тула", что никаких изменений в проведении матчей не запланировано.

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