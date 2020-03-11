В Тульской области мужчина расколотил витрины в аптеке

В Щекине на ул. Юбилейной мужчина расколотил витрины в аптеке. ЧП произошло днем 11 марта.

Инцидент попал на камеру очевидцев. На кадрах мужчина внезапно начинает бить стекла, а затем его задерживают сотрудники полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося, в том числе, что двигало дебоширом в тот момент.

- Мужчина задержан полицейскими и доставлен в отдел МВД для разбирательства. Выясняются мотивы его деяния и другие детали случившегося, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

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