2020-03-11T17:21:02+03:00
Происшествия

В Тульской области мужчина расколотил витрины в аптеке

Сотрудники полиции выясняют мотивы произошедшего [видео]
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Фото: Влад КомаровФото: Влад Комаров
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В Щекине на ул. Юбилейной мужчина расколотил витрины в аптеке. ЧП произошло днем 11 марта.

Инцидент попал на камеру очевидцев. На кадрах мужчина внезапно начинает бить стекла, а затем его задерживают сотрудники полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося, в том числе, что двигало дебоширом в тот момент.

- Мужчина задержан полицейскими и доставлен в отдел МВД для разбирательства. Выясняются мотивы его деяния и другие детали случившегося, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

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В Тульской области мужчина расколотил витрины в аптеке.Видео: Денис Ионкин

ИСТОЧНИК KP.RU

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