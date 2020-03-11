В Тульской области на два дня продлили срок подачи документов на путевки в детские лагеря

В Центре организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2 дня продлили срок подачи документов на получение путевок в санатории Тульской области и Краснодарского края.

Для туляков, которые подали заявление 2 марта, последний день приема документов - 12 марта.

3 марта - 13 марта;

4 марта - 14 марта (так как 14 - выходной день, прием заканчивается 13 марта);

5 марта - 15 марта (так как 15 - выходной день, прием заканчивается 13 марта);

6 марта - 16 марта и т.п.

На период летних школьных каникул 2020 года закуплено 4 806 санаторных путевок в санатории Тульской области и Краснодарского края. Это на 300 путевок больше, чем в прошлом году. Все они выдаются при наличии медицинских показаний.

Напомним, первый же день старта кампании на получение санаторных оздоровительных путевок для детей вызвал ажиотаж среди туляков. Одни встали в очередь около Центра организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, другие штурмовали портал «Госуслуги71». В итоге это привело к сбою работы сайта.