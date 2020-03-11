2020-03-11T09:25:44+03:00
Здоровье

Почти семь тысяч жителей Тульской области подхватили грипп и ОРВИ

В регионе циркулируют вирусы гриппа
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Почти семь тысяч жителей Тульской области подхватили грипп и ОРВИ.Почти семь тысяч жителей Тульской области подхватили грипп и ОРВИ.Фото: Архив "КП"
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В Тульской области 6 999 жителей заболели гриппом и ОРВИ. Именно такое количество случаев зарегистрировано с 2 по 8 марта. По результатам лабораторного мониторинга сохраняется активная циркуляция вирусов гриппа.

На прошедшей неделе в связи со снижением посещаемости из-за заболеваемости ОРВИ частично приостановлен образовательный процесс в 5 группах 3 детских садов , в 12 классах 12 школ.

Отметим, что туляки могут получить консультацию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам: 37-33-25, 37-30-77, 37-48-32

ИСТОЧНИК KP.RU

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