2020-03-10T17:10:32+03:00
Происшествия

В Тульской области арестовали грабителей ювелирного магазина

Мужчины украли деньги и драгоценности почти на 5 млн рублей
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В Кимовске арестовали грабителей ювелирного магазина.В Кимовске арестовали грабителей ювелирного магазина.Фото: материалы пресс-служб
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Суд заключил под стражу двух налетчиков на ювелирный магазин в Кимовске. Они будут находиться под стражей до 30 апреля.

Мужчин обвиняют в совершении разбоя. Вечером 29 января они оставили между домами около магазина «Империя золота» свой автомобиль. А утром следующего дня надели на лицо медицинские маски и ворвались внутрь.

Грабители, вооруженные обрезом охотничьего ружья и пистолетом ПМ, напали на продавцов. Они заставили их отдать ювелирные изделия и деньги на общую сумму 4 978 735 рублей. После этого обвиняемые с похищенным скрылись с места преступления на автомобиле.

В полиции было возбуждено уголовное дело. Мужчин объявили в розыск. Их задержали 4 марта.

В Тульской области налетчики ограбили ювелирный магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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