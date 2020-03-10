Развязка Восточного обвода с улицами Металлургов и Ложевой в Туле обойдется казне в 5,6 млн рублей

В Туле опередили компанию, которая выполнит проектные и изыскательные работы для реконструкции улицы Ложевой, включая ее перекрестки с улицей Металлургов и Восточным обводом. Проектная документация обойдется бюджету в 5,644 млн рублей.

А теперь важный акцент: перекрестки! Согласно имеющемуся у редакции плану, который был выставлен на тендер с официальным названием «Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция автодороги ул. Ложевая, включая пересечение с автодорогами по ул. Металлургов и Восточный обвод в муниципальном образовании г. Тула», перекресток на данном участке вновь получается не один. Тот же самый монстр с двойным полукруговым движением вокруг автомойки и кафе-автосервиса. Ни больше, ни меньше.

Правда, надо отдать должное, развязка с новой автодорогой вдоль Щегловского ручья предусмотрена (ул. 1-я Песчаная и Комбайновая). Однако в достаточно уродливом варианте. Впрочем, эта проезжая часть до сих пор еще в коллапсе. Накануне был отсыпан асфальтовой срезкой недостающий участок вдоль Комбайновой, но полноценной проезжей частью, связывающей по кратчайшему пути Металлургов и Вильямса, это никак, увы, не назвать.

Тендер стартовал 7 февраля, а финишировал 03 марта. Об итогах объявили только на этой неделе. Компания «Интермост» снизила начальную стоимость проектных работ более, чем на миллион. И что же требуется заказчику — городу — от исполнителя?

Согласно проекту контракта, у Ложевой появятся более удобные развязки, плюс изменится полосность самой улицы — с 6 до 8. Правда, не совсем понятно, как это предполагается сделать — за счет газонов или разделительного газона. Признаться, оба варианта представляются весьма сомнительными. В первом случае лишимся парковок вдоль проезжей части, в другом — ширина газона как-то на две полосы не «тянет».

Впрочем, проектировщикам виднее.

Тот самый ориентировачный план развязкиФото: соцсети

Само проектирование пройдет в пять этапов: инженерные изыскания, проект планировки и межевания территории, проект реконструкции автомобильной дороги — две стадии, и межевой план участка строительства. Подрядчик обязан выполнить работы за 230 дней. Причем, две стадии проектирвоания предполагают вначале планы по расширению Ложевой, а потом предоставление как минимум трех вариантов проектов реконструкции участка перекрестка.

Общий срок проектирования - 230 календарных дней с момента заключения контракта. Отметим, что это сроки, отведенные только на проект. Непосредственно на строительные работы потом будет отдельный тендер со своими расходами из бюджета и своими сроками реализации.

Грубо говоря, к ноябрю года с проектами будет покончено. Почти одновременно с пуском в строй второй очереди «восточки». То есть трасса заработает на практике, а развязка все еще будет в теории. С одной стороны, кончено, радует, а с другой...

Но, как говорится, лед тронулся, господа присяжные заседатели!

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