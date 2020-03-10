В Тульской области назвали два места концентрации ДТП

«Я ее перекинула через себя! Какая я добрая!»: пятиклассница бьет детей и выкладывает это в «Инстаграм»

Учителя и родители характеризуют девочку с хорошей стороны, в то время как другие мамы бьют тревогу из-за агрессивной школьницы