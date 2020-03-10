2020-03-10T14:46:14+03:00
Общество

В Тульской области назвали два места концентрации ДТП

Здесь произошло 6 аварий
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В Тульской области назвали два места концентрации ДТП.В Тульской области назвали два места концентрации ДТП.Фото: Алексей ФОКИН
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В Госавтоинспекции назвали 2 места концентрации ДТП в Тульской области на основе статистических данных аварийности за 2 месяца.

Это пересечение проспекта Ленина и улицы Льва Толстого в Туле (3 столкновения транспортных средств) и 21 км дороги "Тула-Новомосковск" (3 ДТП с участием пешеходов).

Причинами аварий стали несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, нарушение требований сигналов светофора и переход проезжей части дороги вне пешеходного перехода.

Отметим, что в прошлом году в число самых аварийных вошли 7 мест города. На тех участках произошло около 30 ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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