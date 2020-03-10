2020-03-10T13:09:52+03:00
Общество

С туляков пытаются собрать деньги якобы за участие в съемках популярного телесериала

Похоже, в соцсетях появился новый способ мошенничества
Игорь КОПЫТОВ
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С туляков пытаются собрать деньги якобы за участие в съемках популярного телесериалаС туляков пытаются собрать деньги якобы за участие в съемках популярного телесериалаФото: Алексей ФОКИН
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В интернете распространяется информация о наборе актеров для второго сезона сериала «Мир, Дружба, Жвачка», съемки которого запланированы на 10-17 марта. Так же на электронную почту людям приходят сообщения что их якобы «отобрали» на роль. Однако, в кинокомиссию Тульской области официальной информации от производителя о съемках не поступало.

При этом в одном из объявлений подчеркивается, что внешний вид соискателя на роль не имеет значения. Главные требования: «Пунктуальность, опрятный вид, наличие документа и наш бейджик».

Бейджик — обязательное условие для «прохода» на съемочную площадку и питания. Его, согласно объявлениям, необходимо купить заранее за 250 рублей, перечислив деньги на банковский счет. Причем, «заманухой» служит ежесуточный гонорар на съемках — 2300 рублей.

Кинокомиссия Тульской области убедительно просит не отправлять денежные средства незнакомым людям и организациям по данным объявлениям.

- Если условие наличия бейджа для прохода на площадку еще теоретически возможно, то взимание платы за его изготовление - это явный признак того, что вы останетесь и без роли и без денег. Изготовление всей необходимой документации, в том числе купонов на питание, пропусков и так далее кинокомпании осуществляют за свой счет, - подчеркивает заместитель председателя кинокомиссии Михаил Канаев. - О готовящихся или находящихся в производстве кино- и телепроектах на территории Тульской области можно всегда узнать на наших официальных сетевых ресурсах. Также можно связаться с нами для уточнения информации о кастинге, объявление о котором найдено в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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