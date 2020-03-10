Финансисты и страховщики в Тульской области зарабатывают больше всех

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций Тульской области за 2019 год составила 37526,3 рублей.

Итак, больше всех в Тульской области зарабатывают представители финансовой и страховой деятельности. Средмесячная зарплата в этой сфере составила за прошлый год 61919,7 рублей, а пик, превышающий сто тысяч, скорее всего за счет начисления итоговых бонусов, пришелся на декабрь.

Следом идут представители научной, технической и профессиональной деятельности. Их средняя зарплата за прошлый год составила 49852,8 рублей.

На третьем месте - представители области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. Их средняя зарплата в 2019 году составила 47707,2 рублей.

А теперь о самых «нищих» сферах. Итак, самый низкий доход, согласно официальной статистике, у представители гостиничной деятельности и предприятий общественного питания. Средняя номинальная начисленная зарплата этой категории составила 21817,1 рублей в месяц.

Вторая строчка снизу - за представителями административной деятельности и сопутствующих дополнительных услуг — 24859,5 рублей в месяц.

Ну и, наконец, третьи по минимальным доходам — представители деятельности по операциям с недвижимостью. Средняя зарплата - 25349,3 рублей в месяц. И вот эта позиция вызывает самое большое недоумение, поскольку профессия риэлтора никогда в нашей стране не относилась к низкооплачиваемым.