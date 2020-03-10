2020-03-10T10:31:00+03:00
Общество

Александр Лапин рассказал о планах написать книгу «Суперхан» о Назарбаеве

Известный писатель встретился с читателями и рассказал, как рождались его главные произведения
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Александр Лапин рассказал о планах написать книгу «Суперхан» о Назарбаеве.Александр Лапин рассказал о планах написать книгу «Суперхан» о Назарбаеве.
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Автор романа-эпопеи «Русский крест», а также книг «Святые грешники» и «Крымский мост» впервые встретился с волгоградским читателем. Он презентовал свою новую работу "Я верю" - сборник эссе, рассказов людей, написанных ими самими о том, как они пришли к Богу.

Это представители разных религий, и православные, и мусульмане, и буддисты, есть и другие конфессии. Каждый делится своими откровениями. Александр Лапин большой блок посвятил описанию своего пути, как он пришел к Богу.

- Я 30 лет изучал истории религии – с тех пор, как в Бога поверил. Журналисты ведь люди упертые. Это хобби, интерес был. Изучая историю религий, я пришел к определенным выводам, которые изложил в этой книге «Я верю». Она религиозно-философская, и у нее не такой большой тираж, как у «Русского креста», конечно. Меня просто распирало от того, что я узнал, и надо было об это написать.

Лапин также рассказал, что сегодня работает над книгой «Суперхан», она о Назарбаеве. Писатель сам долгое время прожил в Казахстане, и сейчас у него там живет много друзей.

- Вы ничего не знаете о том, что происходит в Казахстане, наше информационное поле в связи с тем, что мы друзья, абсолютно нейтральное. Для нас Казахстан – прекрасная земля, где живут наши друзья, и в этом плане наши мозги девственно чисты. Но я знаю намного больше. Я хочу подумать, почему Казахстан стал таким, и сравнить, куда пришел он, и куда пришла Россия.

Роман «Я верю» вы сможете приобрести в киосках «Пресса» в Туле, а также заказать по телефону 50-12-92.

Возрастное ограничение 16+

Александр Лапин провел в Волгограде творческую встречу с читателями.

СПРАВКА «КП»

Александр Лапин - писатель, публицист, общественный деятель. Многолетний ведущий рубрики «Русский вопрос», посвященной проблемам государствообразующей нации. Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации, Национальной премии «Лучшие книги и издательства», Международной литературной премии имени Валентина Пикуля, Большой литературной премии России за 2019 год.

Екатерина СИМОХИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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