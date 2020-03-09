Сотрудники ГИБДД поздравили тульских автоледи с Международным женским днем

В Международный женский день сотрудники Тульской Госавтоинспекции вышли на улицы города, чтобы поздравить дам с праздником. Женщинам вручали цветы и поздравляли их с наступившей весной. Для многих автоледи подобная встреча с сотрудниками ГИБДД стала приятной неожиданностью. Прощаясь, сотрудники желали каждой автоледи добра, любви, весны и конечно же безопасных дорог.

С Международным женским днем женщин и девушек также поздравили в Ефремове и Новомосковске. Автомобилисткам подарили цветы и пожелали только зеленого сигнала светофора, безопасных дороги и счастливого пути.

- Дорогие девушки, Тульская Госавтоинспекция поздравляет вас с самым прекрасным весенним праздником - 8 марта. Пусть в вашей жизни будет больше тепла и улыбок, всегда горит зеленый сигнал светофора, а поездки приносят только положительные эмоции. Уважаемые автолюбители, помните, что управление транспортными средствами в состоянии опьянения категорически запрещено. Не омрачайте этот прекрасный день необдуманными и рискованными поступками. С праздником милые дамы, хорошего вам настроения и безопасных дорог! - говорится в официальном обращении Тульской Госавтоинспеции.