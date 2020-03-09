2020-03-09T10:14:57+03:00
Общество

Тульскую область накрыл густой туман

В регионе объявлено метеопредупреждение
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Тульской области объявлено метеопредупреждение по туману. По прогнозам Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и днем 9 марта на территории региона ожидается туман с видимостью 200-500 м., местами 100 м.

Главное управление МЧС России по Тульской области обращается к населению с просьбой быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах.

Автомобилистам стоит снизить скорость движения, соблюдать интервал и двигаться при ближнем свете фар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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