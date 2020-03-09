Тульскую область накрыл густой туман

В Тульской области объявлено метеопредупреждение по туману. По прогнозам Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и днем 9 марта на территории региона ожидается туман с видимостью 200-500 м., местами 100 м.

Главное управление МЧС России по Тульской области обращается к населению с просьбой быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах.

Автомобилистам стоит снизить скорость движения, соблюдать интервал и двигаться при ближнем свете фар.